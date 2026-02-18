नियमितीकरण की मांग को लेकर राजस्व राज्य मंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठे संविदाकर्मी
संविदाकर्मियों ने नियमितीकरण की मांग के लिए सरकार को पूरक बजट तक का अल्टीमेटम दिया है.
Published : February 18, 2026 at 4:34 PM IST
कुचामन सिटी: जिले के कुचामन सिटी में संविदाकर्मी अपनी मांगों को लेकर पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक संघ के बैनर तले कार्मिक राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए. उन्होंने नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार को पूरक बजट तक का अल्टीमेटम दिया है.
धरने पर बैठे कार्मिकों का कहना है कि वे वर्षों से शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें स्थायी नियुक्ति नहीं मिली है. प्रकाश, रजनी देवी, तुलसीराम सहित अन्य कार्मिकों ने कहा कि लंबे समय से कम मानदेय पर काम करने के बावजूद सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है. श्रीकांत मिश्र ने कहा कि हमने सरकार को 19 फरवरी को आने वाले पूरक बजट तक का समय दिया है. यदि नियमितीकरण की घोषणा नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. धरने में लालूराम रणवां, कमला देवी, बीना प्रधान, ओमप्रकाश, रामदेव, शंकर पारीक, मोहम्मद आरिफ सहित बड़ी संख्या में शिक्षक और विद्यालय सहायक मौजूद रहे.
संघ के प्रतिनिधि सूरज चौधरी ने कहा कि इस बार के बजट से संविदाकार्मिकों को काफी उम्मीदें थीं, लेकिन बजट में उन्हें कोई राहत नहीं मिली. उन्होंने बताया कि संविदा सेवा नियम 2022 के बिंदु संख्या 20 के तहत स्थायी सेवा नियम बनाकर पंचायत शिक्षक, विद्यालय सहायक, कनिष्ठ सहायक और पाठशाला सहायकों को नियमित करने की मांग की जा रही है. संविदाकर्मी मुरलीधर ने कहा कि शिक्षा विभाग की पूरी व्यवस्था संविदा कार्मिकों के भरोसे चल रही है, फिर भी हमारा शोषण हो रहा है. अगर पूरक बजट में घोषणा नहीं हुई, तो प्रदेशभर में उग्र आंदोलन किया जाएगा. संविदाकार्मिकों ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वे पीछे हटने वाले नहीं हैं. मांग पूरी नहीं होने तक धरना जारी रहेगा.