ETV Bharat / state

नियमितीकरण की मांग को लेकर राजस्व राज्य मंत्री के आवास के बाहर धरने पर बैठे संविदाकर्मी

धरने पर बैठे संविदाकर्मी ( ETV Bharat Kuchaman City )

कुचामन सिटी: जिले के कुचामन सिटी में संविदाकर्मी अपनी मांगों को लेकर पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायक संघ के बैनर तले कार्मिक राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए. उन्होंने नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार को पूरक बजट तक का अल्टीमेटम दिया है. धरने पर बैठे कार्मिकों का कहना है कि वे वर्षों से शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें स्थायी नियुक्ति नहीं मिली है. प्रकाश, रजनी देवी, तुलसीराम सहित अन्य कार्मिकों ने कहा कि लंबे समय से कम मानदेय पर काम करने के बावजूद सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही है. श्रीकांत मिश्र ने कहा कि हमने सरकार को 19 फरवरी को आने वाले पूरक बजट तक का समय दिया है. यदि नियमितीकरण की घोषणा नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा. धरने में लालूराम रणवां, कमला देवी, बीना प्रधान, ओमप्रकाश, रामदेव, शंकर पारीक, मोहम्मद आरिफ सहित बड़ी संख्या में शिक्षक और विद्यालय सहायक मौजूद रहे.