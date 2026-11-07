कोटा के एमबीएस अस्पताल के 900 ठेकाकर्मियों को नहीं मिला बोनस और सैलरी, दो घंटे कार्य बहिष्कार
अस्पताल प्रशासन ने कहा कि बोनस का कोई बजट हैड नहीं है. सैलरी जल्द दी जाएगी.
Published : November 7, 2026 at 3:29 PM IST
कोटा: कोटा मेडिकल कॉलेज के एमबीएस अस्पताल में ठेका कर्मचारियों ने दीपावली पर बोनस और सैलरी की मांग लेकर बुधवार को हड़ताल कर दी. यहां 900 से ज्यादा ठेकाकर्मी कार्यरत हैं. इनको ना बोनस का भुगतान हुआ और ना वेतन दिया गया. कार्मिकों का कहना था, श्रम विभाग के नियम के मुताबिक 8.33 प्रतिशत बोनस और सैलरी समय से मिल जानी चाहिए ताकि वे भी दिवाली का त्यौहार मना सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ठेकाकर्मियों ने दो घंटे कार्य बहिष्कार किया.
2 घंटे का कार्य बहिष्कार: राजस्थान चिकित्सा विभाग निविदा ठेका कर्मचारी संयुक्त महासंघ अध्यक्ष दिलीप सिंगोर ने बताया कि लंबे समय से इस संबंध में अधिकारियों से मिलकर ज्ञापन दे रहे थे, लेकिन बोनस नहीं मिलने के चलते शनिवार को आंदोलन पर उतरना पड़ा. ठेका कर्मियों ने बुधवार को 2 घंटे कार्य बहिष्कार किया. सुबह 10:00 से 12:00 बजे तक कार्य नहीं किया. इससे अस्पताल में व्यवस्थाएं प्रभावित हुई. पर्ची काउंटर, लैब और ट्रॉली मेल से लेकर वार्ड बॉय तक प्रदर्शन में शामिल थे. हड़ताल से मरीज व परिजन परेशान हुए. इस मैनपावर में 683 कर्मचारी हैं, जबकि 183 सफाईकर्मी और 80 सुरक्षा गार्ड हैं. कुल 950 कर्मचारी है, जो विरोध में उतरे.
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ज्ञापन सौंपे: महासंघ अध्यक्ष दिलीप सिंगोर ने बताया कि श्रम विभाग ने वित्तीय वर्ष समाप्ति के आठ माह के भीतर दिवाली के आसपास सभी श्रमिकों को बोनस देने का निर्देश दे रखा है, लेकिन एमबीएस अस्पताल में ऐसा नहीं किया गया. हमने संविदा ठेका फर्म एवं एमबीएस अस्पताल अधीक्षक को भी ज्ञापन दिया था, लेकिन हमारी मांग का उचित समाधान नहीं हुआ.
बोनस का प्रावधान नहीं: एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक डॉ. राकेश कुमार सिंह ने कहा कि दिवाली पर बोनस के लिए कोई बजट हेड नहीं है. ठेकाकर्मियों ने हमें श्रम विभाग का लेटर दिया था. इस संबंध में श्रम विभाग को पत्र लिखकर पूछा कि किस हैड से बोनस का पैसा दिया. वेतन की बात करें तो उसके लिए 7 से 10 तारीख फिक्स है. कर्मचारियों ने जल्दी वेतन की मांग की थी. इस पर 7 तारीख को ही भुगतान के आदेश जारी कर दिए. इस पर एक्शन ले लिया है.
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दीपावली पर भी कार्य बहिष्कार: अध्यक्ष सिंगोर ने कहा कि जेके लोन और रामपुरा जिला हॉस्पिटल में कार्य कर रहे ठेका कर्मचारियों को सैलरी भी समय से पहले दे दी गई. इसके अलावा बोनस भी दिया है, लेकिन एमबीएस अस्पताल में श्रमिकों के साथ अन्याय हो रहा है. एमबीएस अस्पताल में अकुशल, अर्द्ध कुशल और कुशल कैटेगरी में 500 से ज्यादा ठेका कार्मिक हैं. सभी के साथ अन्याय हुआ है. सभी ने दो घंटे काम नहीं किया. अगर ऐसा रहा तो दिवाली पर भी हड़ताल की जाएगी.
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