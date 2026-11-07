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कोटा के एमबीएस अस्पताल के 900 ठेकाकर्मियों को नहीं मिला बोनस और सैलरी, दो घंटे कार्य ब​हिष्कार

कोटा के एमबीएस अस्पताल में प्रदर्शन करते ठेका कर्मचारी ( ETV Bharat Kota )

कोटा: कोटा मेडिकल कॉलेज के एमबीएस अस्पताल में ठेका कर्मचारियों ने दीपावली पर बोनस और सैलरी की मांग लेकर बुधवार को हड़ताल कर दी. यहां 900 से ज्यादा ठेकाकर्मी कार्यरत हैं. इनको ना बोनस का भुगतान हुआ और ना वेतन दिया गया. कार्मिकों का कहना था, श्रम विभाग के नियम के मुताबिक 8.33 प्रतिशत बोनस और सैलरी समय से मिल जानी चाहिए ताकि वे भी दिवाली का त्यौहार मना सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. ठेकाकर्मियों ने दो घंटे कार्य ब​हिष्कार किया.