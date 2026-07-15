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रोड लाइट की लाइन से पकड़ी बिजली चोरी, तो ठेका कर्मियों से मारपीट, दो आरोपी किए डिटेन

डीडवाना कुचामन: जिले के डीडवाना शहर के जबरेश्वर बालाजी मंदिर के पास रोड लाइट बंद होने की शिकायत के निस्तारण के लिए बुधवार शाम को पहुंची नगर परिषद की टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है. घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में लिया. घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नगर परिषद आयुक्त जितेन्द्र कुमार ने कहा कि शहर में अगर कोई भी रोड लाइट की लाइन से कथित रूप से बिजली चोरी करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा जुर्माना भी लगाया जाएगा.