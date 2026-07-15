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रोड लाइट की लाइन से पकड़ी बिजली चोरी, तो ठेका कर्मियों से मारपीट, दो आरोपी किए डिटेन

जब नगर परिषद की टीम रोड लाइट की जांच करने पहुंची, तो कथित रूप से बिजली चोरी होना सामने आया.

Video grab of alleged assault
कथित मारपीट का वीडियो ग्रैब (Source - Lavesh Joshi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 15, 2026 at 7:53 PM IST

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डीडवाना कुचामन: जिले के डीडवाना शहर के जबरेश्वर बालाजी मंदिर के पास रोड लाइट बंद होने की शिकायत के निस्तारण के लिए बुधवार शाम को पहुंची नगर परिषद की टीम पर हमला किए जाने का मामला सामने आया है. घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को हिरासत में लिया. घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. नगर परिषद आयुक्त जितेन्द्र कुमार ने कहा कि शहर में अगर कोई भी रोड लाइट की लाइन से कथित रूप से बिजली चोरी करते हुए पाया गया, तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा जुर्माना भी लगाया जाएगा.

पढ़ें: बिजली चोरी की जांच के लिए पहुंचे डिस्कॉम के AEN से मारपीट, युवक ने कॉलर पकड़कर जड़ा थप्पड़

नगर परिषद आयुक्त जितेन्द्र कुमार से मिली जानकारी के अनुसार नगर परिषद के ठेका कार्मिक रोड लाइट की खराबी ठीक करने पहुंचे थे. जांच के दौरान रोड लाइट की लाइन से कथित रूप से बिजली चोरी होना सामने आया. नगर परिषद टीम में शामिल अमरचंद और प्रदीप ने जैसे ही अवैध तार हटाया, वहां मौजूद कुछ लोगों ने विरोध शुरू कर दिया. आरोप है कि महिलाओं को आगे कर नगर परिषद के ठेका कर्मियों के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई तथा राजकार्य में बाधा पहुंचाई गई.

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CONTRACT WORKERS ASSAULTED
2 ASSAULT ACCUSED DETAINED
रोड लाइट की लाइन से बिजली चोरी
OBSTRUCTED OFFICIAL WORK
ALLEGED POWER THEFT IN DEEDWANA

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