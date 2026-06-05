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कन्नौज में सीएमओ कार्यालय में रिश्वतखोरी पर बड़ी कार्रवाई, संविदा कर्मी घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

रिश्वत लेते संविदा कर्मी गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )