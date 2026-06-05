कन्नौज में सीएमओ कार्यालय में रिश्वतखोरी पर बड़ी कार्रवाई, संविदा कर्मी घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया है. समिति को तीन दिन में रिपोर्ट देना है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 9:54 PM IST
कन्नौज : स्वास्थ्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई की है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय में कार्यरत संविदा कर्मी इरसाद बेग को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है. कार्रवाई के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और पूरे दिन मामले की चर्चा होती रही.
शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन टीम से रिश्वत मांगने की शिकायत की थी. आरोप है कि एक मामले के निस्तारण के एवज में इरसाद बेग द्वारा एक लाख रुपये की मांग की गई थी. बाद में दोनों पक्षों के बीच 50 हजार रुपये में सौदा तय हुआ. शिकायत के सत्यापन के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और 10 हजार रुपये की पहली किस्त लेते समय आरोपी को रंगे हाथ पकड़ लिया.
इरसाद बेग हेल्थ पार्टनर एजेंसी यूएनडीपी के अंतर्गत वैक्सीन कोल्ड चेन मैनेजर (वीसीसीएम) के पद पर कार्यरत था. सीएमओ कार्यालय के कक्ष संख्या-6 में अपनी सेवाएं दे रहा था. यह भी जानकारी सामने आई है कि इरसाद बेग का संविदा अनुबंध समाप्त हो चुका था.
मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है. समिति में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी केपी त्रिपाठी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी बृजेश कुमार शुक्ला तथा जिला मलेरिया अधिकारी यूपी सिंह को शामिल किया गया है.
सीएमओ विकास चंद्रा का कहना है कि समिति को तीन कार्य दिवस के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
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