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रामपुर में घर पर पत्नी को चढ़ाई ड्रिप, बची हुई खुद को लगाई; रिएक्शन होने पर संविदाकर्मी की मौत, पत्नी अस्पताल में भर्ती

रामपुर : जनपद के थाना अजीमनगर क्षेत्र में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां खुद से ड्रिप लगाने के चक्कर में पति (30) की मौत हो गई. पत्नी की कमजोरी दूर करने के लिए युवक ने बिना किसी डॉक्टर की सलाह के घर पर ही ड्रिप लगाई थी. पत्नी का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

इस मामले में निरीक्षक थाना अजीम नगर कर्मपाल सिंह ने बताया कि युवक (30) ने पहले कहीं दो-तीन महीने किसी अस्पताल में काम किया था. इसी वजह से उसने पहले पत्नी को ड्रिप लगाई और फिर अपने ड्रिप लगाने के बाद में उसने नहा लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई.

प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि परिजनों की ओर से कोई शिकायत या तहरीर नहीं दी गई है. उन्होंने बताया कि महिला की हालत अब बेहतर है. पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.