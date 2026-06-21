रामपुर में घर पर पत्नी को चढ़ाई ड्रिप, बची हुई खुद को लगाई; रिएक्शन होने पर संविदाकर्मी की मौत, पत्नी अस्पताल में भर्ती
निरीक्षक थाना अजीम नगर कर्मपाल सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 6:08 PM IST
रामपुर : जनपद के थाना अजीमनगर क्षेत्र में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां खुद से ड्रिप लगाने के चक्कर में पति (30) की मौत हो गई. पत्नी की कमजोरी दूर करने के लिए युवक ने बिना किसी डॉक्टर की सलाह के घर पर ही ड्रिप लगाई थी. पत्नी का अस्पताल में इलाज चल रहा है.
इस मामले में निरीक्षक थाना अजीम नगर कर्मपाल सिंह ने बताया कि युवक (30) ने पहले कहीं दो-तीन महीने किसी अस्पताल में काम किया था. इसी वजह से उसने पहले पत्नी को ड्रिप लगाई और फिर अपने ड्रिप लगाने के बाद में उसने नहा लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई.
प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि परिजनों की ओर से कोई शिकायत या तहरीर नहीं दी गई है. उन्होंने बताया कि महिला की हालत अब बेहतर है. पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
मिली जानकारी के मुताबिक, थाना अजीमनगर क्षेत्र में बिजली उपकेंद्र पर तैनात एक संविदा कर्मचारी (30) की पत्नी पिछले कई दिनों से अस्वस्थ थी. बताया जा रहा है कि इसी दौरान युवक बिना किसी चिकित्सकीय सलाह के मेडिकल स्टोर से एक ड्रिप लेकर आया और पत्नी को चढ़ा दी. जिसके बाद युवक ने बची हुई ड्रिप खुद को लगा ली. इसके कुछ ही मिनटों में युवक की तबीयत भी बिगड़ने लगी. रिएक्शन के बाद देखते ही देखते उसकी हालत नाजुक हो गई.
चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया. वहीं, महिला की गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे मुरादाबाद के हायर सेंटर रेफर कर दिया गया, जहां उसका इलाज जारी है.
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