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भिलाई स्टील प्लांट में हादसा, ठेका मजदूर की मौत

जानकारी के मुताबिक, ललित सोमवार को प्लांट के अंदर काम कर रहा था. बताया जा रहा है कि वह लोडिंग गाड़ी चला रहा था. इसी दौरान किसी वजह से वह गाड़ी के केबिन में फंस गया. हादसे में गंभीर रूप से घायल ललित को तत्काल बीएसपी के मेन मेडिकल पोस्ट ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद मृतक के शव को सेक्टर-9 अस्पताल की मॉर्च्यूरी में रखवाया गया है.

भिलाई : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित भिलाई स्टील प्लांट में सोमवार को हादसा हो गया. इस हादसे में एक ठेका श्रमिक की मौत हो गई. मृतक की पहचान ललित कुमार साहू के रूप में हुई है. वह राजनांदगांव का रहने वाला बताया जा रहा है और बीएसपी में ठेका श्रमिक के तौर पर काम करता था. हादसा प्लांट के कोक ओवन बैटरी क्षेत्र में हुआ.

बीएसपी में मचा हड़कंप

हादसे की सूचना मिलते ही बीएसपी के अधिकारी और संबंधित विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे. घटना और परिस्थितियों की जांच की जा रही है. ललित कुमार साहू नियमित रूप से मरौदा गेट के रास्ते बीएसपी प्लांट में काम के लिए आता-जाता था. हादसे के समय वह वास्तव में कौन सा काम कर रहा था और लोडिंग गाड़ी के केबिन में वह किस परिस्थिति में फंसा, इसकी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

दुर्ग भिलाई पुलिस ने जांच शुरू की

पुलिस ने भी घटना की जांच शुरू कर दी है। हादसा तकनीकी खराबी, वाहन संचालन के दौरान हुई किसी घटना या अन्य वजह से हुआ, इसकी जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी. ठेका श्रमिकों की सुरक्षा पर उठे सवाल बीएसपी जैसे बड़े औद्योगिक संस्थान में ठेका श्रमिक की मौत के बाद प्लांट में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

खासकर कोक ओवन जैसे संवेदनशील क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों के लिए सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा की जरूरत को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. फिलहाल पुलिस और बीएसपी प्रबंधन घटना के कारणों की जांच में जुटे हैं. पोस्टमॉर्टम और जांच रिपोर्ट के बाद ही मजदूर की मौत की वास्तविक वजह और हादसे की पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.