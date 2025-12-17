करंट से मौत के बाद परिजनों का अस्पताल में प्रदर्शन, 21 लाख की आर्थिक सहायता पर बनी सहमति
बेंगू क्षेत्र में ठेकाकर्मी की मौत के बाद हंगामा. परिजनों ने किया अस्पताल में प्रदर्शन. ठेकेदार और बिजली विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप...
Published : December 17, 2025 at 7:22 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिले के बेगूं क्षेत्र के जयनगर पंचायत क्षेत्र में बिजली के खंभे पर काम करते समय करंट दौड़ जाने से 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई. युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इधर, घटना की जानकारी के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए और लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया. लोगों ने मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की. जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी ग्रामीणों से समझाइश में जुटे रहे. वहीं, बुधवार शाम को 21 लाख की आर्थिक सहायता सहित अन्य मांगों पर सहमति बनी और परिजन शव के पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए.
बेगूं पुलिस उपअधीक्षक अंजली सिंह ने बताया कि बेगूं थाना क्षेत्र में जयनगर के गुणता गांव में ठेकाकर्मी श्यामलाल पुत्र शंकरलाल धाकड़ निवासी मेघपुरा विद्युत पोल पर काम कर रहा था. अज्ञात कारणों से अचानक बिजली के तार में करंट दौड़ गया. इससे श्यामलाल पूरी तरह से झुलस गया. आसपास के लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए. बेगूं चिकित्सालय में जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
घटना की सूचना मिलने पर परिजन और बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए. परिजनों ने ठेकेदार और बिजली विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाया. परिजनों का आरोप था कि जब शटडाउन लिया तो विद्युत लाइन में करंट कैसे प्रवाहित हो गया. वहीं, 21 लाख रुपए मुआवजे की मांग की. ग्रामीणों ने बताया कि शटडाउन होने के बावजूद करंट दौड़ने से श्यामलाल की मौत हुई है. सूचना के बाद मौके पर बेगूं तहसीलदार गोपाल जीनगर, डीएसपी अंजली सिंह आदि पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की है.
वहीं, परिजन मुआवजे की मांग को और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है. शाम को परिजनों से सहमति बनी. मृतक के आश्रितों को 21 लाख की आर्थिक सहायता, बीमा राशि के अलावा मृतक की पत्नी को आजीवन पेंशन पर सहमति बनी. इसके बाद परिजन शव उठाने के लिए राजी हुए. बेगूं डिप्टी अंजली सिंह ने बताया कि परिजनों की रिपोर्ट पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. मृतक के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया.