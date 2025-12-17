ETV Bharat / state

करंट से मौत के बाद परिजनों का अस्पताल में प्रदर्शन, 21 लाख की आर्थिक सहायता पर बनी सहमति

परिजनों का अस्पताल में प्रदर्शन ( ETV Bharat Begun )

चित्तौड़गढ़: जिले के बेगूं क्षेत्र के जयनगर पंचायत क्षेत्र में बिजली के खंभे पर काम करते समय करंट दौड़ जाने से 35 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई. युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इधर, घटना की जानकारी के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच गए और लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा खड़ा कर दिया. लोगों ने मृतक के आश्रितों को आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की. जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी ग्रामीणों से समझाइश में जुटे रहे. वहीं, बुधवार शाम को 21 लाख की आर्थिक सहायता सहित अन्य मांगों पर सहमति बनी और परिजन शव के पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए. बेगूं पुलिस उपअधीक्षक अंजली सिंह ने बताया कि बेगूं थाना क्षेत्र में जयनगर के गुणता गांव में ठेकाकर्मी श्यामलाल पुत्र शंकरलाल धाकड़ निवासी मेघपुरा विद्युत पोल पर काम कर रहा था. अज्ञात कारणों से अचानक बिजली के तार में करंट दौड़ गया. इससे श्यामलाल पूरी तरह से झुलस गया. आसपास के लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर गए. बेगूं चिकित्सालय में जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पढ़ें : पिता दो घंटे से पड़ोस में तलाश रहे थे बेटी, अस्पताल से आए कॉल से मचा कोहराम