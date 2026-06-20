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संविदा नौकरी का काला सच! ठेका राज में सस्ता श्रम, पक्की नौकरी का भ्रम और एक परिवार का टूटता भविष्य

संविदा नौकरी छूटने के बाद एक परिवार का जीवन संकट में आ गया. उसके बाद ठेका और संविदा नौकरी पर सवाल उठ रहे हैं.

संविदा नौकरी
संविदा नौकरी (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 20, 2026 at 4:13 PM IST

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जयपुर: घर में सब कुछ सामान्य था. रोज की तरह काम पर जाना, परिवार के लिए योजनाएं बनाना और भविष्य को लेकर छोटे-छोटे सपने देखना, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि नौकरी जाने की खबर एक परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी. अब घर में खिलखिलाहट की जगह सन्नाटा है, सवाल हैं और भविष्य की चिंता है. हाथ जुड़े हुए हैं, आंखों से आंसू लगातार बह रहे हैं और आवाज बार-बार टूट रही है. सामने तीन साल का बच्चा है और मां ढाई महीने की गर्भवती है. वह कहती है "मेरे पति वापस नहीं आएंगे… बस मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर दीजिए." यह कहानी है दीपक खरवाल के परिवार की. परिजनों का कहना है कि दीपक संविदा व्यवस्था के तहत कार्यरत थे और नौकरी समाप्त होने के बाद मानसिक तनाव में थे. उनकी मौत के बाद अब यह मामला केवल एक परिवार का निजी दुख नहीं रह गया, बल्कि प्रदेश में संविदा और ठेका आधारित रोजगार व्यवस्था को लेकर बड़े सवालों के केंद्र में आ गया है.

नौकरी थी, लेकिन भरोसा नहीं: संविदा व्यवस्था को सरकारें लंबे समय से एक ऐसे मॉडल के रूप में देखती रही हैं, जिससे जरूरत के अनुसार मानव संसाधन उपलब्ध कराया जा सके. स्वास्थ्य, शिक्षा, तकनीकी सेवाओं और कई अन्य विभागों में संविदा और ठेका आधारित कर्मचारी बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं, लेकिन इस व्यवस्था में सबसे बड़ी कमी स्थायित्व की है. कई कर्मचारी वर्षों तक सेवा देने के बावजूद यह भरोसा नहीं बना पाते कि अगले महीने भी उनका काम जारी रहेगा या नहीं. दीपक की घटना के बाद एक बार फिर यही सवाल सामने आया है कि क्या लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को किसी प्रकार की रोजगार सुरक्षा मिलनी चाहिए. आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में सरकारी विभागों और सरकारी संस्थानों में संविदा और ठेका आधारित कर्मचारियों की संख्या तकरीबन सवा लाख है. इस एक घटना के नारिये ये समझा जा सकता है कि प्रदेश के सवा लाख परिवार हर दिन अनिश्चितता के दौर में हैं. इसमे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा संस्थान, नगरीय निकाय, जलदाय एवं जनस्वास्थ्य, सामाजिक न्याय व कल्याण योजनाएं, तकनीकी एवं परियोजना आधारित इकाइयों में लगाया जाता है.

संविदा नौकरी का काला सच! (ETV Bharat Jaipur)

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15 हजार पर हस्ताक्षर, हाथ में कम वेतन: राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति की प्रदेश संयोजक विनीता शेखावत का आरोप है कि कई जगहों पर वास्तविक भुगतान, सेवा शर्तों और कार्य घंटे को लेकर लंबे समय से असंतोष बना हुआ है. ठेकेदार सरकार से 15000 से 18000 प्रति कर्मचारी के हिसाब से भुगतान देता है जबकि संविदा कर्मचारियों को 8000 से 12000 के बीच में ही भुगतान किया जाता है. इसके अलावा कई कर्मचारी अतिरिक्त समय तक काम करने, छुट्टियों की सीमित व्यवस्था और भविष्य की अनिश्चितता का दबाव लगातार बना रहता है. ठेकेदार कभी भी संविदा कर्मचारियों को हटाने का दबाव बनाकर मानसिक रूप से परेशान करता है.

राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति की प्रदेश संयोजक विनीता शेखावत ने बताया कि सरकार जिस तरह से अनुभवी संविदा कर्मचारियों को हटाकर नए को नौकरी दे रही है. उससे कार्य प्रभावित होगा और जो लोग लंबे समय से मेहनत के साथ काम कर रहे थे, उनमें निराशा से उत्पन्न होगी. सरकार को चाहिए कि मामले में संवेदनशीलता के साथ में कमेटी बनाए और पूरे मामले की जांच करें. उन्होंने कहा कि अनुभव के आधार पर 10, 20, 30 बोनस अंक देकर उनको नियमितीकरण का रास्ता सरकार को निकालना चाहिए. संविदा कर्मचारी हो या फिर ठेका कर्मचारी सरकार अगर उनकी स्थाई नौकरी को लेकर गंभीरता से सोचती है तो फिर किसी घर का दीपक नहीं बूझेगा.

संविदा नौकरी का काला सच
प्रदेश में संविदा कर्मचारी (ETV Bharat GFX)

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स्थायी नौकरी का सपना और नियमों का गणित: संविदा कर्मचारियों को समय-समय पर उम्मीद मिली कि लंबे समय तक सेवा देने के बाद उन्हें स्थायित्व मिल सकेगा, लेकिन कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सेवा गणना और पात्रता की तकनीकी शर्तों के कारण बड़ी संख्या में कर्मचारी नियमितीकरण की पात्रता तक नहीं पहुंच पाए. दीपक की घटना के बाद कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे को बड़े रोजगार संकट से जोड़ना शुरू किया है. नर्सिंग कर्मचारी नेता पवन सैन का आरोप है कि जिस व्यवस्था से राहत मिलने की उम्मीद थी, वही कई लोगों के लिए जटिल प्रक्रिया बन गई. दीपक की मौत इसी दबाव के बीच हुई अगर उसे नौकरी से नहीं हटाया जाता तो वह खुदकुशी नहीं करता पवन मिलने मांगती की प्रदेश पर में जब तक संविदा कर्मचारियों को आंदोलन चलेगा, जब तक की दीपक को न्याय नहीं मिल जाता. उन्होंने कहा कि सरकार जितने भी संविदा कर्मचारियों को हटाएंगे उन्हें वापस नौकरी पर ले.

संविदा नौकरी का काला सच
कर्मचारी के सामने चुनौतियां (ETV Bharat GFX)

नौकरी जाने का डर केवल आर्थिक नहीं होता: मनोचिकित्सक डॉ. अनिता गौतम का कहना है रोजगार केवल आय का माध्यम नहीं होता. कई युवाओं के लिए नौकरी पहचान, आत्मविश्वास और भविष्य की योजना का आधार बन जाती है. जब लंबे समय की पढ़ाई, प्रशिक्षण और काम के बाद रोजगार अस्थिर महसूस होने लगे तो इसका असर मानसिक स्थिति पर भी पड़ सकता है. अनिता गौतम ने कहा कि आर्थिक दबाव, सामाजिक अपेक्षाएं और भविष्य की चिंता कई बार तनाव को बढ़ा सकती हैं, हालांकि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति को किसी एक कारण से जोड़ना उचित नहीं माना जाता. उन्होंने कहा कि परिवार का पालन पोषण मानसिक रूप से बड़ा दबाव पैदा करता है, जब भी किसी के रोजगार पर इस तरह का संकट आता है तो उसके सामने पहाड़ शासन करता हो जाता है. ऐसे में कई बार लोग उसे दबाव को सहन नहीं कर पाते और आत्महत्या जैसे रास्ते पर चल पड़ते हैं.

संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन
संविदा कर्मचारियों का प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)

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नई भर्ती बनाम अनुभव की बहस: संविदा कर्मचारियों के मुद्दे में एक बड़ा प्रश्न यह भी सामने आता है कि क्या नई भर्ती प्रक्रिया और पहले से कार्यरत कर्मचारियों के अनुभव के बीच कोई संतुलन संभव है. कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्षों तक काम करने वाले लोगों को पूरी तरह बाहर कर देना उचित नहीं है. दूसरी ओर सरकारों का तर्क होता है कि पारदर्शी और नियम आधारित भर्ती व्यवस्था भी उतनी ही आवश्यक है. इसी संतुलन की तलाश में यह पूरा विवाद खड़ा दिखाई देता है. मामले पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि सरकार ने मामले पर संवेदनशीलता के साथ काम किया है. जहां तक संविदा कर्मचारियों की तो राज्य सरकार की प्राथमिकता स्पष्ट है कि किसी युवा की नौकरी न जाए और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार उपलब्ध हो. उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने और युवाओं के हितों की रक्षा दोनों को लेकर प्रतिबद्ध है. ठेका और संविदाकर्मियों के लिए नियम बने हुए हैं, उसी के आधार पर इन्हें नियुक्ति दी जाती है, ठेका या संविदा कर्मियों को कार्य अनुभव के हिसाब से बोनस अंक दिए जाते हैं.

विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन
विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों का प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)

एक परिवार का सवाल, व्यवस्था की चुनौती: दीपक अब वापस नहीं आएंगे, लेकिन पीछे छूट गए सवाल अभी बाकी हैं. करिश्मा अब अपने बच्चों के भविष्य की चिंता में हैं. प्रदेश के हजारों संविदा कर्मचारी अपने रोजगार की स्थिरता को लेकर सवाल कर रहे हैं और सरकार के सामने चुनौती है- रोजगार, नियम और मानवीय पक्ष के बीच संतुलन बनाने की. यह कहानी केवल एक नौकरी की नहीं है. यह उस भरोसे की कहानी है, जो किसी कर्मचारी को हर महीने वेतन से ज्यादा इस विश्वास से मिलता है कि उसका कल सुरक्षित है और शायद यही वह सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में नीति और व्यवस्था दोनों को देना होगा.

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