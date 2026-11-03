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IIT-ISM कैंपस में ठेका मजदूर ने खुदकुशी की, निर्माणाधीन भवन से शव बरामद

धनबाद: आईआईटी-आईएसएम परिसर में एक ठेका मजदूर ने आत्महत्या कर ली है. निर्माण कार्य से जुड़े परिसर के दूसरे तल्ले पर 26 वर्षीय मजदूर का शव बरामद किया गया है. मृतक की पहचान बिहार के अररिया जिला निवासी नूर हसन के रूप में हुई है.

घटना की जानकारी मिलते ही आईआईटी-आईएसएम परिसर में अफरा-तफरी मच गई. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, पिछले कुछ महीनों से वह पारिवारिक विवाद को लेकर परेशान चल रहा था. पत्नी के साथ उसका विवाद अदालत तक पहुंच चुका था. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया है.

सहकर्मी मो. अजमल का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

घटना आईआईटी-आईएसएम कैंपस के निर्माणाधीन बिल्डिंग में हुई है, जहां एक निजी एजेंसी के माध्यम से नूर हसन मजदूरी करता था. बताया जाता है कि निर्माण परिसर के दूसरे तल्ले पर उसका शव मिला है. घटना की खबर फैलते ही मौके पर कर्मचारियों की भीड़ जुट गई.

सहकर्मियों के अनुसार, गांव से लौटने के बाद से ही वह फोन पर अपनी पत्नी से अक्सर विवाद करता था. पिछले तीन-चार महीनों से दोनों के बीच अनबन चल रही थी. इसी पारिवारिक विवाद को उसकी परेशानी की वजह बताया जा रहा है. हालांकि, आत्महत्या के वास्तविक कारणों का खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा.

IIT-ISM के सुरक्षा प्रभारी का बयान

मामले को लेकर आईआईटी-आईएसएम के सुरक्षा प्रभारी राम मनोहर सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि मृतक एक निजी एजेंसी की ओर से संस्थान में काम करता था. पत्नी के साथ उसका पिछले तीन महीनों से विवाद चल रहा था और इस संबंध में अदालत में मुकदमा भी चल रहा था. उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी मृतक के परिजनों को दे दी गई है. उनके धनबाद पहुंचने के बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शव उन्हें सौंप दिया जाएगा.