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सोनभद्र में 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार; CMO कार्यालय में तैनात है संविदाकर्मी, एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई

जिला कार्यक्रम अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि मामला स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है. उन्होंने कहा कि कार्रवाई चल रही है.

आरोपी संविदाकर्मी
आरोपी संविदाकर्मी (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 18, 2026 at 10:22 PM IST

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सोनभद्र : राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में बुधवार को एंटी करप्शन मिर्जापुर की टीम ने सीएमओ कार्यालय में तैनात एक संविदाकर्मी को 50 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है. मामले की जानकारी के बाद विभाग में हड़कंप मचा गया. आरोपी संविदाकर्मी की पहचान चंचल यादव के रूप में हुई है. आरोप है कि संविदाकर्मी ने अल्ट्रासाउंड सेंटर के पंजीकरण और नवीनीकरण के नाम पर रुपयों की मांग की थी.

आरोपी CMO कार्यालय में तैनात संविदा पर कम्प्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात है. गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन की टीम आरोपी संविदाकर्मी को राबर्ट्सगंज कोतवाली ले आई, जहां उससे पूछताछ की जा रही है. राबर्ट्सगंज कोतवाली में एंटी करप्शन की टीम ने वैधानिक कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है.

सोनभद्र में रिश्वत लेते संविदाकर्मी गिरफ्तार
सोनभद्र में रिश्वत लेते संविदाकर्मी गिरफ्तार (Photo credit: मीडिया सेल)

शिकायतकर्ता मीरा देवी ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी. जिसके बाद टीम ने ट्रैप बिछाकर कर यह कार्रवाई की है. गिरफ्तारी के बाद आरोपी संविदाकर्मी को राबर्ट्सगंज कोतवाली ले जाया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है. इस कार्रवाई में ट्रैप टीम के प्रभारी इंस्पेक्टर अनिल कुमार चौरसिया, निरीक्षक कृष्णावतार सिंह, निरीक्षक भीमशंकर मिश्रा, मुख्य आरक्षी पुनीत कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी अमितेज कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी मुकेश सिंह यादव, मुख्य आरक्षी सुधीर कुमार, आरक्षी राजकुमार, आरक्षी प्रशांत समेत कई कर्मचारी शामिल थे. ट्रैप टीम प्रभारी ने एक मेमो जारी करके इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी है. आरोपी के पकड़े जाने की खबर मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया.



घटना के बाद जिला प्रशासन ने चंचल यादव और नोडल अधिकारी की भूमिका की जांच के अधिकारी भी नियुक्त किया है. जिला कार्यक्रम अधिकारी विनीत कुमार सिंह ने बताया कि मामला स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है. उन्होंने कहा कि कार्रवाई चल रही है.

यह भी पढ़ें : रामपुर में कोतवाली के अंदर 10 हजार की रिश्वत लेते दरोगा गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम का एक्शन

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