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सोनभद्र में 50 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार; CMO कार्यालय में तैनात है संविदाकर्मी, एंटी करप्शन टीम ने की कार्रवाई

आरोपी संविदाकर्मी ( Photo credit: ETV Bharat )