पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक का स्थायीकरण फिर अटका, किया 'सद्बुद्धि यज्ञ'

पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक 18 साल से संविदा पर हैं. बजट घोषणा के बावजूद नियमितीकरण अटका है, जिसके विरोध में शिक्षकों ने यज्ञ किया.

PROTEST OF CONTRACT TEACHERS
सद्बुद्धि यज्ञ करते संविदा शिक्षक (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 14, 2025 at 7:16 PM IST

4 Min Read
जयपुर: राजस्थान में पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक के रूप में कार्यरत हजारों संविदा कर्मचारियों का इंतजार अब अंतहीन होता जा रहा है. वर्ष 2007-08 में शुरू हुए उनके सफर को अब 18 साल बीत चुके हैं, लेकिन उनका नियमितीकरण आज भी अधर में है. इसी मांग को लेकर उन्होंने मंगलवार को एक बार फिर विरोध प्रदर्शन का रास्ता अपनाते हुए सरकार के लिए 'सद्बुद्धि यज्ञ' किया. इन शिक्षकों ने गांव-ढाणी तक शिक्षा की लौ जलाए रखी और सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाकर गिरते शिक्षा स्तर को संभाला, उन्हें आज तक सेवा का स्थायित्व नहीं मिला. मंगलवार को यही मांग लेकर संविदा कर्मी एक बार फिर जयपुर के शहीद स्मारक पर एकत्र हुए.

राजस्थान पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ के प्रदेश अध्यक्ष खेमंत गिठाला ने बताया कि हजारों कर्मचारी 18 साल से संविदा पर काम कर रहे हैं. कई सरकारें आईं, लेकिन किसी ने भी हमें स्थाई नहीं किया. 2022 के नियमों में जो उम्मीद जगी थी, वह आस भी अब टूट रही है. बजट में छूट की घोषणा हुई, लेकिन आदेश आज तक जारी नहीं हुए.

संविदा शिक्षकों का प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: आयु सीमा पार कर चुके पंचायत सहायकों को राहत, विद्यालय सहायक के पद पर किया जा रहा नियुक्त

विद्यार्थी मित्र योजना से संविदा सेवा तक: खेमंत गिठाला ने बताया कि राजस्थान में विद्यार्थी मित्र योजना के तहत 2007-08 में शिक्षकों की कमी पूरी करने के लिए इन कार्मिकों को तैनात किया गया था. इन शिक्षकों ने शिक्षा व्यवस्था में अहम भूमिका निभाई. 2013 में तत्कालीन गहलोत सरकार ने शिक्षा सहायक सेवा नियम 2013 बनाए, लेकिन कानूनी खामियों के कारण ये नियम न्यायालय में चुनौती के शिकार हो गए. 2013 में ही सत्ता परिवर्तन के बाद वसुंधरा राजे सरकार आई, जिसने अपने चुनावी घोषणा पत्र में नियमितीकरण का वादा दोहराया.

2015 में सरकार ने पूर्व नियमों में संशोधन कर राजस्थान विद्यालय सहायक अधीनस्थ सेवा नियम बनाए और भर्ती निकाली, लेकिन नियमों में गलतियों के कारण यह भर्ती भी अदालत में अटक गई. 2017 में सरकार ने पंचायत सहायक भर्ती निकाली, लेकिन उसमें भी अधूरे नियम लागू हुए और कर्मचारियों को फिर अस्थाई रूप से नियुक्त किया गया.

2022 के संविदा सेवा नियम से जगी उम्मीदें: 2018 में गहलोत सरकार के वापस आने के बाद राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 जारी किए गए. इन नियमों के तहत पंचायत सहायकों को पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक पद पर 'एडॉप्ट' कर नियुक्ति दी गई. नियम के अनुसार, जो कार्मिक 5 वर्ष तक निरंतर कार्य करेगा, उसका नियमितीकरण किया जाना था, लेकिन सरकार ने एक नया फॉर्मूला लागू करते हुए पूर्व अनुभव की गणना में कटौती कर दी यानी तीन साल की सेवा को केवल एक वर्ष माना गया और वह भी वित्तीय वर्ष के अनुसार गिना गया. इससे उनकी उम्मीदें एक बार फिर अधर में अटक गईं.

दो वर्ष की छूट कागजों में कैद: प्रदेश संयोजक रामजीत पटेल ने कहा कि विद्यार्थी मित्र योजना भाजपा सरकार ने ही शुरू की थी, इसलिए उम्मीद है कि भाजपा सरकार ही उन्हें स्थाई करेगी. उनकी आमदनी 12,200 से 19,600 रुपए तक है, जिससे घर चलाना मुश्किल है. सरकार को संविदा कर्मियों की वास्तविकता समझनी चाहिए. वर्तमान सरकार ने बजट 2025-26 में घोषणा की थी कि पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक को पूर्व अनुभव में दो वर्ष की छूट दी जाएगी, लेकिन यह घोषणा अभी तक धरातल पर नहीं उतरी है, इसीलिए सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए 'सद्बुद्धि यज्ञ' आयोजित किया गया. उन्होंने सरकार से अपील की कि संविदा कर्मियों ने शिक्षा, चिकित्सा और पंचायतों के क्षेत्र में वर्षों सेवा दी है, अब सरकार को उन्हें स्थायित्व प्रदान करना चाहिए.

