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बोकारो स्टील प्लांट में ठेका कर्मी की मौत, परिजनों ने किया हंगामा

बोकारोः झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट के भीतर संचालित बीपीएससीएल के कोल हैंडलिंग प्लांट में काम के दौरान एक कर्मी की मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों और साथी वर्करों ने बोकारो जनरल हॉस्पिटल में विरोध प्रदर्शन किया और अपने आश्रितों के लिए मुआवजा और नौकरी की मांग की.

काम के दौरान हुआ हादसा

मिली जानकारी के अनुसार दुग्धा निवासी ठेका कर्मी शिव शंकर हेंब्रम बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बीपीएससीएल) के कोल हैंडलिंग प्लांट में कार्यरत थे. बुधवार रात को काम के दौरान अचानक हादसा हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई.

जानकारी देते मृतक के भाई और बहन (Etv Bharat)

मुआवजा और नौकरी की मांग

साथी मजदूरों का आरोप है कि पाइपलाइन से जुड़े कार्य के दौरान शॉर्ट सर्किट होने से यह हादसा हुआ. घटना के तुरंत बाद घायल कर्मी को इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत की खबर मिलते ही मृतक के परिजन और साथी कर्मी बीजीएच पहुंचे. परिजनों ने मृतक के आश्रित को नौकरी और उचित मुआवजा देने की मांग करते हुए विरोध जताया. इस दौरान अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल बना रहा.