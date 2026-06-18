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बोकारो स्टील प्लांट में ठेका कर्मी की मौत, परिजनों ने किया हंगामा

बोकारो स्टील प्लांट में एक ठेका कर्मी की मौत हो गई. घटना को लेकर परिजनों और साथी वर्करों ने जमकर हंगामा किया.

WORKER DIES AT BOKARO STEEL PLANT
मृतक की फाइल फोटो (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 18, 2026 at 12:19 PM IST

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बोकारोः झारखंड के बोकारो स्टील प्लांट के भीतर संचालित बीपीएससीएल के कोल हैंडलिंग प्लांट में काम के दौरान एक कर्मी की मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों और साथी वर्करों ने बोकारो जनरल हॉस्पिटल में विरोध प्रदर्शन किया और अपने आश्रितों के लिए मुआवजा और नौकरी की मांग की.

काम के दौरान हुआ हादसा

मिली जानकारी के अनुसार दुग्धा निवासी ठेका कर्मी शिव शंकर हेंब्रम बोकारो पावर सप्लाई कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (बीपीएससीएल) के कोल हैंडलिंग प्लांट में कार्यरत थे. बुधवार रात को काम के दौरान अचानक हादसा हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई.

जानकारी देते मृतक के भाई और बहन (Etv Bharat)

मुआवजा और नौकरी की मांग

साथी मजदूरों का आरोप है कि पाइपलाइन से जुड़े कार्य के दौरान शॉर्ट सर्किट होने से यह हादसा हुआ. घटना के तुरंत बाद घायल कर्मी को इलाज के लिए बोकारो जनरल अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मौत की खबर मिलते ही मृतक के परिजन और साथी कर्मी बीजीएच पहुंचे. परिजनों ने मृतक के आश्रित को नौकरी और उचित मुआवजा देने की मांग करते हुए विरोध जताया. इस दौरान अस्पताल परिसर में कुछ देर के लिए तनावपूर्ण माहौल बना रहा.

कैसे हुई कर्मी की मौत

घटना की सूचना मिलने पर फैक्ट्री इंस्पेक्टर शिवानंद लगुरी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है, लेकिन मौत के वास्तविक कारणों का अभी स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाया है.

यह इंडस्ट्रियल मामला है, इसमें पुलिस का कोई मामला नहीं बनता है. फिर भी विधि व्यवस्था नहीं बिगड़े इसको लेकर हमलोग नजर बनाए हुए हैं.- राजीव रंजन, सिटी डीएसपी.

फैक्ट्री विभाग और संबंधित प्रबंधन द्वारा मामले की जांच की जा रही है. जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे के कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल परिजन न्याय, मुआवजा और नौकरी की मांग पर अड़े हुए हैं.

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धनबाद में फैक्ट्री के कर्मी की मौत
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