सूरजपुर में ठेका मजदूर ने दी जान, कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

सूरजपुर: एसईसीएल की ठेका कंपनी में काम करने वाले एक मजदूर ने शनिवार को जान दे दी. मजदूर ने ऐसा घातक कदम क्यों उठाया ये अभी पता नहीं चल पाया है. मजदूर के जान देने की घटना से साथी मजदूर और इलाके के लोग दुखी हैं. मृतक मजदूर की पहचान उमाशंकर प्रजापति के रुप में हुई है. लोगों ने बताया कि उमाशंकर प्रजापति केतकी खदान स्थित एसईसीएल की ठेका कंपनी एसएमएस में काम करता था. मृतक का शव उसके क्वार्टर से मिला है.

मजदूर ने दी जान

कोतवाली पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि मृतक मजदूर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का रहने वाला था. वर्तमान में वो अपने परिवार के साथ बिश्रामपुर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहता था. मृतक के साथियों ने बताया कि उमाशंकर प्रजापति एसएमएस ठेका कंपनी में वेल्डर का काम करता था. उमाशंकर नियमित रूप से केतकी खदान में ड्यूटी पर भी जाया करता था. वारदात वाले दिन उसका शव उसके घर से मिला. पुलिस ने शव का पंचनामा करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की पुलिस कार्रवाई की जाएगी.