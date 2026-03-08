ETV Bharat / state

सूरजपुर में ठेका मजदूर ने दी जान, कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

मृतक मजदूर एमसीबी जिले के चिरमिरी का रहने वाला था. मजदूर ने ऐसा घातक कदम क्यों उठाया ये साफ नहीं हो पाया.

Contract labour dies by suicide
कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 8, 2026 at 10:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सूरजपुर: एसईसीएल की ठेका कंपनी में काम करने वाले एक मजदूर ने शनिवार को जान दे दी. मजदूर ने ऐसा घातक कदम क्यों उठाया ये अभी पता नहीं चल पाया है. मजदूर के जान देने की घटना से साथी मजदूर और इलाके के लोग दुखी हैं. मृतक मजदूर की पहचान उमाशंकर प्रजापति के रुप में हुई है. लोगों ने बताया कि उमाशंकर प्रजापति केतकी खदान स्थित एसईसीएल की ठेका कंपनी एसएमएस में काम करता था. मृतक का शव उसके क्वार्टर से मिला है.

मजदूर ने दी जान

कोतवाली पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि मृतक मजदूर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का रहने वाला था. वर्तमान में वो अपने परिवार के साथ बिश्रामपुर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहता था. मृतक के साथियों ने बताया कि उमाशंकर प्रजापति एसएमएस ठेका कंपनी में वेल्डर का काम करता था. उमाशंकर नियमित रूप से केतकी खदान में ड्यूटी पर भी जाया करता था. वारदात वाले दिन उसका शव उसके घर से मिला. पुलिस ने शव का पंचनामा करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की पुलिस कार्रवाई की जाएगी.

कोतवाली पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा (ETV Bharat)

कोतवाली पुलिस कर रही जांच

कोतवाली पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर उमाशंकर प्रजापति ने ये घातक कदम क्यों उठाया. मृतक मजदूर के परिवार में वो इकलौता कमाने वाला शख्स था. उसके चले जाने से पूरा परिवार दुखी है. पुलिस जल्द ही परिवार वालों और उसके साथ काम करने वाले लोगों से पूछताछ कर सकती है. पोस्टमार्टम के बाद शव को अंतिम संस्कार के लिए परिवार वालों को पुलिस सौंप देगी.

महिला शक्ति संगम कार्यक्रम का आयोजन, रायपुर प्रेस क्लब पहुंचीं महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े

कोरिया अमृत मोदक और अमृत अचार की खुशबू से महका सरस मेला

पौष्टिक मोदक लड्डू से कुपोषण में आई कमी, महिलाओं को रोजगार भी

TAGGED:

SURAJPUR
SECL
KOTWALI POLICE STATION
KETKI MINE
CONTRACT LABOUR DIES BY SUICIDE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.