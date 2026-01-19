ETV Bharat / state

बस का इंतजार कर रहा संविदा कर्मचारी बेहोश होकर गिरा, मौत

लखनऊ: राजधानी के सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन निदेशालय में संविदा कर्मी के पद पर तैनात एक युवक संदिग्ध हालत में सड़क किनारे मरणासन्न मिला. सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने उसे लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

पुलिस के मुताबिक, मूल रूप से अंबेडकर नगर जिले के जलालपुर में रहने वाला अमन सिंह (27) सरोजनी नगर के हिंद नगर स्थित एयरपोर्ट आवासीय कॉलोनी में रहता था. वह उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन निदेशालय में ग्रुप डी के तहत संविदा कर्मी था. रविवार सुबह वह मरणासन हालत में कानपुर रोड स्थित बीमा अस्पताल के पास सड़क किनारे पड़े मिला. राहगीरों ने युवक को मरणासन्न पड़े देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को लोकबंधु अस्पताल पहुंचाया, जहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सरोजिनी नगर थाना प्रभारी राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि पुलिस के मुताबिक, अमन सिंह रोज की तरह रविवार सुबह करीब 6:30 बजे ड्यूटी जाने के लिए घर से पैदल निकला था. वह बीमा अस्पताल के सामने कानपुर रोड पर खड़े होकर वाहन का इंतजार कर रहा था, तभी वह अचानक बेसुध होकर सड़क किनारे गिर पड़ा. मृतक अमन सिंह अपने पिता जगत सिंह का इकलौते बेटा था और अमन की शादी के लिए उनके पिता रिश्ता देख रहे थे. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अमन की मौत किस कारण हुई, इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं हो सकी है, जिसकी जांच की जा रही है.

