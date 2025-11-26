ETV Bharat / state

लखनऊ में बिजली संविदाकर्मियों का विरोध-प्रदर्शन; समस्याएं नहीं सुलझी तो बड़े आंदोलन की चेतावनी

कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री देवेंद्र पांडेय ने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रबंधन बिल्कुल गंभीर नहीं है.

लखनऊ में बिजली संविदाकर्मियों का विरोध-प्रदर्शन.
लखनऊ में बिजली संविदाकर्मियों का विरोध-प्रदर्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 4:16 PM IST

लखनऊ: UPPCL के खिलाफ बिजली संविदा कर्मचारियों ने बुधवार को प्रदर्शन किया. शक्ति भवन के सामने उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले हजारों संविदाकर्मियों ने विरोध जताया. UPPCL के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. इस दौरान मुख्य मार्ग भी जाम हो गया. पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रास्ते को चालू कराया.

उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ का आरोप है, कि कॉरपोरेशन प्रबंधन अपने ही आदेश का उलंघन कर रहा है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी करने, छंटनी के नाम पर हटाए गए कर्मचारियों को वापस न लेने, वर्टिकल व्यवस्था लागू करने, मानक समिति की रिपोर्ट न देने सहित कई मांगों पर संविदा कर्मचारी संघ ने यह विरोध प्रदर्शन किया है. प्रदर्शनकारियों ने विद्युत निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और समस्याओं के समाधान की मांग की गई.

लखनऊ में बिजली संविदाकर्मियों का विरोध-प्रदर्शन. (Video Credit: ETV Bharat)

कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री देवेंद्र पांडेय ने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रबंधन बिल्कुल गंभीर नहीं है. कई बार बातचीत हुई, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला. समाधान नहीं किया गया. इससे नाराज संविदाकर्मी मजबूर होकर शक्ति भवन का घेराव करने पहुंचे. कर्मचारियों की कई मांगे हैं, जिनका पूरा होना जरूरी है. विद्युत निगम अपने ही आदेश का पालन नहीं कर रहा है.

अभी तक काम के अनुसान अनुबंध नहीं किया जा रहा है. 18000 रुपए प्रति महीने वेतन निर्धारित नहीं किया जा रहा, मार्च 2023 में हटाए गए कर्मचारियों को वापस नहीं लिया जा रहा, घायल कर्मियों के कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिल रही है. ईपीएफ घोटाले की जांच नहीं हो रही, स्मार्ट मीटर लगने कि स्थिति में मीटर रीडरों को किसी अन्य काम में समायोजित नहीं किया जा रहा है. यहीं कारण है, कि आउटसोर्स कर्मचारियों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है.

देवेंद्र पांडेय ने बताया कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ लखनऊ और विद्युत निगम प्रबंधन के बीच निदेशक स्तर की बातचीत हुई थी. इसमें संगठन के तरफ से मांग हुई कि वर्ष 2017 के आदेश के मुताबिक, 2024-25 में हटाए गए लगभग 25000 बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को काम पर वापस लिया जाए. कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु तक काम करने की अनुमति दी जाए. 55 वर्ष का हवाला देकर हटाए गए कर्मचारियों को काम पर वापस लिया जाए. तब संगठन को प्रबंधन की तरफ से आश्वासन तो दिया गया, लेकिन समाधान नहीं किया गया.

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद ने बताया कि विद्युत निगम कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान ही नहीं कर रहा है. यही वजह है, कि प्रदेश भर से कर्मचारी यहां प्रदर्शन करने पहुंचे हैं. अगर प्रबंधन हमारी मांगे मानता है और समस्याओं का समाधान करता है, तो विरोध थम जाएगा. ऐसा नहीं किया जाता तो यह आंदोलन आगे बढ़ेगा.

