लखनऊ में बिजली संविदाकर्मियों का विरोध-प्रदर्शन; समस्याएं नहीं सुलझी तो बड़े आंदोलन की चेतावनी

लखनऊ में बिजली संविदाकर्मियों का विरोध-प्रदर्शन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: UPPCL के खिलाफ बिजली संविदा कर्मचारियों ने बुधवार को प्रदर्शन किया. शक्ति भवन के सामने उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले हजारों संविदाकर्मियों ने विरोध जताया. UPPCL के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. इस दौरान मुख्य मार्ग भी जाम हो गया. पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रास्ते को चालू कराया. उत्तर प्रदेश पॉवर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ का आरोप है, कि कॉरपोरेशन प्रबंधन अपने ही आदेश का उलंघन कर रहा है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की छंटनी करने, छंटनी के नाम पर हटाए गए कर्मचारियों को वापस न लेने, वर्टिकल व्यवस्था लागू करने, मानक समिति की रिपोर्ट न देने सहित कई मांगों पर संविदा कर्मचारी संघ ने यह विरोध प्रदर्शन किया है. प्रदर्शनकारियों ने विद्युत निगम प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और समस्याओं के समाधान की मांग की गई. लखनऊ में बिजली संविदाकर्मियों का विरोध-प्रदर्शन. (Video Credit: ETV Bharat) कर्मचारी संघ के प्रांतीय महामंत्री देवेंद्र पांडेय ने बताया कि कर्मचारियों की समस्याओं पर प्रबंधन बिल्कुल गंभीर नहीं है. कई बार बातचीत हुई, लेकिन सिर्फ आश्वासन ही मिला. समाधान नहीं किया गया. इससे नाराज संविदाकर्मी मजबूर होकर शक्ति भवन का घेराव करने पहुंचे. कर्मचारियों की कई मांगे हैं, जिनका पूरा होना जरूरी है. विद्युत निगम अपने ही आदेश का पालन नहीं कर रहा है.