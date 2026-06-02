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पीलीभीत में करंट लगने से संविदा बिजली कर्मी की मौत, आधे घंटे तक तड़पता रहा युवक, अधिकारियों ने नहीं की मदद

करंट लगते ही कर्मचारी सीढ़ी से सीधे जमीन पर आ गिरा. आरोप है कि किसी भी अधिकारी ने अस्पताल पहुंचाने की जहमत नहीं उठाई.

सूचना के आधे घंटे बाद पहुंची एंबुलेंस.
सूचना के आधे घंटे बाद पहुंची एंबुलेंस. (Photo Credit; Pilibhit Police)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 2, 2026 at 7:37 PM IST

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पीलीभीत : कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को बिजली पोल पर चढ़कर फाल्ट सही कर रहे संविदा कर्मचारी की करंट लगने और नीचे गिरने से मौत हो गई. आरोप है कि हादसे के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की गाड़ियां मौके पर खड़ी रहीं, लेकिन आधे घंटे तक किसी ने भी घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए गाड़ी नहीं दी.

पीलीभीत शहर के मोहल्ला मदीने शाह का रहने वाला विजय राठौड़ (22) बिजली विभाग में संविदा कर्मी था. मंगलवार को वह अपने साथी रामबाबू और जनार्दन के साथ कलेक्ट्रेट परिसर में निर्वाचन कार्यालय के बाहर लगे विद्युत पोल पर फाल्ट ठीक करने गया था. लाइन बंद होने के बावजूद अचानक जनरेटर से बैक हो रही करंट की चपेट में आ गया. करंट का जोरदार झटका लगते ही वह सीढ़ी से सीधे जमीन पर आ गिरा.

प्रत्यक्षदर्शी और साथी कर्मचारी रामबाबू ने बताया कि विजय जमीन पर गिरकर तड़प रहा था. उन्होंने वहां मौजूद कलेक्ट्रेट स्टाफ और अधिकारियों से घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए गाड़ी देने की गुहार लगाई, लेकिन आधे घंटे तक कोई आगे नहीं आया. परिसर में कई सरकारी गाड़ियां खड़ी थीं, पर किसी का दिल नहीं पसीजा. करीब आधे घंटे बाद एम्बुलेंस के पहुंचने पर विजय को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

संविदा कर्मी की मौत के बाद कर्मचारियों में आक्रोश है. हादसे की सूचना पाकर बिजली विभाग के एसडीओ मनोज कुमार यादव जिला अस्पताल पहुंचे. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. एसडीओ मनोज कुमार ने बताया कि कलेक्ट्रेट में विद्युत पोल पर काम करते समय कर्मचारी को जनरेटर का वापस आ रहा करंट लगा है, जिससे कर्मचारी की मौत हुई है, मामले की जांच कराई जाएगी.

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