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देहरादून मोहब्बेवाला कार एक्सीडेंट, CRRI-NHAI के निरीक्षण के एक घंटे बाद ही हो गया हादसा, चार लोगों की गई थी जान

देहरादून मोहब्बेवाला कार एक्सीडेंट ( ETV Bharat )

देहरादून: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे बनने के बाद देहरादून शहर में मोहब्बेवाला से आशारोड़ी के बीच करीब दो किलोमीटर का हिस्सा जानलेवा साबित हो रहा है. यहां एक के बाद एक ट्रकों के पलटने और भारी वाहनों के बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले सामने आ रहे हैं. बुधवार को कार के ऊपर ट्रक पलटने से सहारनपुर के चार लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना ने एक बार फिर से मोहब्बेवाला में सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

घटना से एक घंटे पहले ही CRRI-NHAI ने किया था निरीक्षण: हैरानी की बात यह है कि जिस स्थान पर बुधवार चार नवंबर को को भीषण हादसा हुआ, वहां दुर्घटना से करीब डेढ़ घंटे पहले सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (CRRI) और NHAI की टीम ने निरीक्षण किया था. टीम लगातार हो रहे हादसों के कारणों की जांच करने पहुंची थी. वहीं, हादसे में शामिल कंटेनर के यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े 25 चालान लंबित बताए जा रहे हैं.

सड़क हादसे में चार लोगों की मौत: बुधवार को हुए हादसे में सहारनपुर निवासी जीएसटी अधिवक्ता 40 वर्षीय विश्वेश कपूर, उनकी पत्नी 38 वर्षीय निशा आनंद, मां 63 वर्षीय किरण कपूर और चालक नीरज की मौत हो गई. कार में सवार विश्वेश के छह वर्षीय बेटा सकुशल सुरक्षित निकाल लिया गया था. हालांकि इस हादसे में ये 6 साल का मासूम अपने माता-पिता और दादी को खो बैठा. सहारनपुर के मिशन कंपाउंड स्थित खेमका सदन निवासी विश्वेश अपने परिवार और चालक के साथ दून आ रहे थे. उनके भाई दीपेश कपूर देहरादून के चमन विहार फेज-दो में रहते हैं. दीपेश की पत्नी गर्भवती हैं और एक-दो दिन में उनकी डिलीवरी होनी है. इसी कारण बड़ा भाई परिवार और मां के साथ देहरादून आ रहा था. इसी दौरान सहारनपुर की ओर से आ रहे प्लास्टिक के दाने से लदे कंटेनर ने आगे चल रहे लोडर को टक्कर मारी और अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया. पुलिस और बचाव दल ने तत्काल रेस्क्यू शुरू किया. कार इतनी बुरी तरह पिचक गई थी कि दरवाजों से लोगों को निकालना संभव नहीं था. हादसे में सिर्फ 6 साल का बच्चा बचा: करीब डेढ़ घंटे तक चले अभियान में कटर से कार काटकर पहले बच्चे को सुरक्षित निकाला गया, फिर चारों के शव बाहर निकाले गए. उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया. हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई थी. करीब ढाई घंटे तक यातायात प्रभावित रहा. ढलान और भारी वाहनों की रफ्तार बन रही खतरा: मोहंड की लंबी चढ़ाई पार करने के बाद भारी वाहन आशारोड़ी की ओर से देहरादून में प्रवेश करते हैं. इसके बाद आने वाली ढलान पर लदे हुए ट्रकों और कंटेनरों की रफ्तार बढ़ने का खतरा रहता है. समय रहते ड्राइवर के निचले गियर का इस्तेमाल नहीं करने और लगातार ब्रेक लगाने से ब्रेक प्रणाली गर्म होने की स्थिति में वाहन पर नियंत्रण खोने की आशंका बढ़ जाती है. वहीं, सड़क की एलाइमेंट और स्थानीय कट भी हादसों के संभावित कारण माने गए हैं. परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त सुधांशु गर्ग और सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ पहले भी इन तकनीकी पहलुओं पर चिंता जता चुके हैं.