देहरादून मोहब्बेवाला कार एक्सीडेंट, CRRI-NHAI के निरीक्षण के एक घंटे बाद ही हो गया हादसा, चार लोगों की गई थी जान
जिस जगह पर सड़क हादसे में चार लोगों की जान गई, वहां पर बीते एक साल में 18 से ज्यादा बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 5, 2026 at 3:33 PM IST
देहरादून: दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे बनने के बाद देहरादून शहर में मोहब्बेवाला से आशारोड़ी के बीच करीब दो किलोमीटर का हिस्सा जानलेवा साबित हो रहा है. यहां एक के बाद एक ट्रकों के पलटने और भारी वाहनों के बेकाबू होकर दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले सामने आ रहे हैं. बुधवार को कार के ऊपर ट्रक पलटने से सहारनपुर के चार लोगों की मौत हो गई थी. इस घटना ने एक बार फिर से मोहब्बेवाला में सड़क सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
घटना से एक घंटे पहले ही CRRI-NHAI ने किया था निरीक्षण: हैरानी की बात यह है कि जिस स्थान पर बुधवार चार नवंबर को को भीषण हादसा हुआ, वहां दुर्घटना से करीब डेढ़ घंटे पहले सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (CRRI) और NHAI की टीम ने निरीक्षण किया था. टीम लगातार हो रहे हादसों के कारणों की जांच करने पहुंची थी. वहीं, हादसे में शामिल कंटेनर के यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़े 25 चालान लंबित बताए जा रहे हैं.
सड़क हादसे में चार लोगों की मौत: बुधवार को हुए हादसे में सहारनपुर निवासी जीएसटी अधिवक्ता 40 वर्षीय विश्वेश कपूर, उनकी पत्नी 38 वर्षीय निशा आनंद, मां 63 वर्षीय किरण कपूर और चालक नीरज की मौत हो गई. कार में सवार विश्वेश के छह वर्षीय बेटा सकुशल सुरक्षित निकाल लिया गया था. हालांकि इस हादसे में ये 6 साल का मासूम अपने माता-पिता और दादी को खो बैठा.
सहारनपुर के मिशन कंपाउंड स्थित खेमका सदन निवासी विश्वेश अपने परिवार और चालक के साथ दून आ रहे थे. उनके भाई दीपेश कपूर देहरादून के चमन विहार फेज-दो में रहते हैं. दीपेश की पत्नी गर्भवती हैं और एक-दो दिन में उनकी डिलीवरी होनी है. इसी कारण बड़ा भाई परिवार और मां के साथ देहरादून आ रहा था.
इसी दौरान सहारनपुर की ओर से आ रहे प्लास्टिक के दाने से लदे कंटेनर ने आगे चल रहे लोडर को टक्कर मारी और अनियंत्रित होकर कार पर पलट गया. पुलिस और बचाव दल ने तत्काल रेस्क्यू शुरू किया. कार इतनी बुरी तरह पिचक गई थी कि दरवाजों से लोगों को निकालना संभव नहीं था.
हादसे में सिर्फ 6 साल का बच्चा बचा: करीब डेढ़ घंटे तक चले अभियान में कटर से कार काटकर पहले बच्चे को सुरक्षित निकाला गया, फिर चारों के शव बाहर निकाले गए. उन्हें एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया. हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई थी. करीब ढाई घंटे तक यातायात प्रभावित रहा.
ढलान और भारी वाहनों की रफ्तार बन रही खतरा: मोहंड की लंबी चढ़ाई पार करने के बाद भारी वाहन आशारोड़ी की ओर से देहरादून में प्रवेश करते हैं. इसके बाद आने वाली ढलान पर लदे हुए ट्रकों और कंटेनरों की रफ्तार बढ़ने का खतरा रहता है. समय रहते ड्राइवर के निचले गियर का इस्तेमाल नहीं करने और लगातार ब्रेक लगाने से ब्रेक प्रणाली गर्म होने की स्थिति में वाहन पर नियंत्रण खोने की आशंका बढ़ जाती है. वहीं, सड़क की एलाइमेंट और स्थानीय कट भी हादसों के संभावित कारण माने गए हैं. परिवहन विभाग के पूर्व उपायुक्त सुधांशु गर्ग और सड़क सुरक्षा विशेषज्ञ पहले भी इन तकनीकी पहलुओं पर चिंता जता चुके हैं.
रंबल स्ट्रिप से कैमरों तक, लेकिन हादसे नहीं रुके: मोहब्बेवाला में लगातार हो रहे सड़क हादसों को रोकने के पुलिस-प्रशासन के अलावा संबंधित विभागों ने कई कदम उठाए हैं. सड़क पर रंबल स्ट्रिप, गति सीमा के संकेतक, रिफ्लेक्टर और जिगजैग बैरिकेडिंग लगाई गई. 24 घंटे निगरानी और भारी वाहनों की रफ्तार नियंत्रित करने के प्रयास भी किए गए.स्पीड लिमिट कैमरे लगाने की कवायद भी चल रही है. इसके बावजूद सड़क हादसों में कोई कमी नहीं आ रही है. ऐसे में सवाल यहीं खड़ा हो रहा है कि क्या तेज रफ्तार वाहनों पर नियमित कार्रवाई हो रही है और क्या सड़क की तकनीकी खामियों को स्थायी रूप से दूर किया गया है?
आस्था के साथ सुरक्षा उपायों की भी जरूरत: लगातार हादसों से परेशान स्थानीय लोगों ने आशारोड़ी क्षेत्र में हनुमान मंदिर के निर्माण की मांग उठाई थी. स्थानीय मान्यता है कि एक्सप्रेसवे निर्माण से पहले यहां पीपल के पुराने पेड़ थे, जहां पूजा-अर्चना होती थी. निर्माण के दौरान पेड़ कटने के बाद हादसे बढ़ने की बात भी कही जाती रही है.
स्थानीय विधायक विनोद चमोली ने लोगों की मांग पर मंदिर निर्माण को स्वीकृति दी थी और इसकी नींव रखी जा चुकी है. हालांकि, मंदिर निर्माण से लोगों की आस्था जुड़ी है, लेकिन सड़क पर हादसों को रोकने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक उपायों की जरूरत है.
एक साल में 18 बड़ी दुर्घटनाएं: मोहब्बेवाला क्षेत्र में बीते एक वर्ष के दौरान ट्रकों के पलटने, वाहनों को टक्कर मारने और दुकानों व संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की 18 बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं.
इनमें प्रमुख घटनाएं इस प्रकार है:
- 15 अक्टूबर: चावल से लदा ट्रक पेड़ से टकराया, क्लीनर की मौत.
- 10 अक्टूबर: सहारनपुर से आ रहा ट्रक चेकपोस्ट में घुसा, परिचालक घायल.
- 25 सितंबर: ईंटों से भरा ट्रक डिवाइडर तोड़कर पलटा, चालक गंभीर घायल.
- 20 सितंबर: सीमेंट से लदा ट्रक पलटा, बाइक सवार की मौत और एक व्यक्ति घायल.
- 13 अगस्त: तेज रफ्तार कंटेनर रोड क्लीनिंग मशीन पर पलटा, परिचालक की मौत.
- 30 मई: चीनी से लदा ट्रक डिवाइडर से टकराकर पलटा, लंबा जाम लगा.
- 16 अप्रैल: पेंट से लदे ट्रक के अनियंत्रित होने से कई पेड़ और वाहन क्षतिग्रस्त.
- 9 मार्च: मार्बल से लदा ट्रक पलटा, यातायात प्रभावित.
- 18 फरवरी: अनियंत्रित ट्रक कार के ऊपर पलटा, वाहनों में आग लगी.
- 5 दिसंबर 2025: सीमेंट से लदे ट्रक ने कई वाहनों को टक्कर मारने के बाद दुकानों में घुसकर नुकसान पहुंचाया.
लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मोहब्बेवाला में सड़क सुरक्षा के स्थायी इंतजाम कब होंगे. निरीक्षण, बैरिकेडिंग, कैमरे और निगरानी के बावजूद यदि लोगों की जान जा रही है तो संबंधित विभागों को केवल नए उपाय घोषित करने के बजाय उनके प्रभावी क्रियान्वयन और सड़क की तकनीकी खामियों को दूर करने पर ध्यान देना होगा.
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