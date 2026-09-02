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चित्रकूट में लगातार 23 दिनों से हो रही है बारिश; गांव का संपर्क मुख्यालय से कटा

चित्रकूट में लगातार 23 दिनों से हो रही है बारिश; गांव का संपर्क मुख्यालय से कटा ( Photo credit;ETV Bharat )

चित्रकूट: यूपी के चित्रकूट में 23 दिनों से जारी बारिश के कारण बरदहा नदी के तेज उफान से आधा दर्जन गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है. दरअसल चित्रकूट में लगातार 23 दिनों से रुक-रुक कर हो रही तेज बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं. बढ़ता जलस्तर अब ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है. मंदाकिनी नदी खतरे के निशान से करीब चार मीटर ऊपर बह रही है.

वहीं मानिकपुर क्षेत्र के चमरौहां गांव के पास बने रपटे के ऊपर से बरदहा नदी का पानी तेज बहाव के साथ गुजर रहा है. इसके चलते करीब 23 दिनों से आधा दर्जन गांवों का मुख्यालय से संपर्क बाधित है.

आवागमन प्रभावित होने से ग्रामीणों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारी परेशानी उठानी पड़ रही थी. मामले की जानकारी मिलने पर प्रशासन ने 42वीं बटालियन पीएसी प्रयागराज नैनी की फ्लड पीएसी टीम को मौके पर तैनात किया था.

टीम मोटर बोट के जरिए ग्रामीणों तक जरूरी रसद सामग्री और दवाइयां पहुंचाने के साथ ही लोगों को नदी पार कराने में मदद कर रही थी. स्वास्थ्य टीम भी प्रभावित गांवों में पहुंचकर बीमार ग्रामीणों का उपचार कर रही थी.