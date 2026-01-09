राजधानी दिल्ली में सुबह से हो रही बारिश से ठंड का डबल अटैक, बढ़ी ठिठुरन,आम जनजीवन प्रभावित

ETV Bharat / state

राजधानी में शुक्रवार सुबह हुई हल्की बारिश ने सर्दी और बढ़ा दी. महामाया फ्लाईओवर, अक्षरधाम समेत दिल्ली -एनसीआर के कई इलाकों में हुई बारिश .

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कई दिनों से आसमान में बादल की लुका छिपी के बीच बारिश का अनुमान लगाया जा रहा था लेकिन अब तक बारिश नहीं हुई थी. लेकिन आज 9 जनवरी को सुबह से ही बारिश देखने को मिली. सुबह-सुबह हल्की बारिश होने से दिल्ली और आस-पास के इलाकों में सर्दी का सितम और बढ़ गया. जहां लोग अपने घरों से छतरी लेकर निकलते हुए देखे गए तो वहीं सर्दी डबल होने से लोगों को ठिठुरन का ऐहसास हुआ. बारिश होने से लोगों को उम्मीद है कि अब पॉल्यूशन में गिरावट देखा जाएगा.
9 जनवरी सुबह 6:00 बजे से ही साउथ ईस्ट दिल्ली में रिमझिम बारिश देखी गई. जहां बारिश की वजह से दिल्ली का टेंपरेचर काफी गिर चुका है जिसके वजह से दिल्ली में ठंड का डबल अटैक देखने को मिल रहा है. उत्तर-पश्चिमी दिशा से चल रही शीतलहर ने ठंड तेज कर दिया है. दिल्ली-नोएडा के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई. आसमान में बादल छाए हुए हैं.

सुबह घर से अपने दफ्तर निकलने वाले लोग छतरी लेकर घर से बाहर निकलें तो वहीं कुछ लोग सड़क किनारे खड़े होकर बारिश के कम होने का इंतजार करते दिखे. जहां बारिश की वजह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है ठंड का प्रकोप काफी बढ़ गया है तो वहीं इस दौरान राहगीरों ने बताया कि हम लोग अपनी ड्यूटी के लिए घर से बाहर निकले थे लेकिन सुबह-सुबह हो रही बारिश ने ठंड से लोगों का बुरा हाल कर दिया है.

पहले ही ठंड बढ़े होने की वजह से हाथ पांव में कंपन हो रही थी लेकिन बारिश ने ठंड को और विकट बना दिया है और ठिठुरन ज्यादा बढ़ गयी है. बारिश की वजह से सुबह दफ्तर जाने में भी लोगों को देर हुई. लेकिन इस बारिश ने लोगों को ये तसल्ली जरूर दी है कि इससे दिल्ली के प्रदूषण में गिरावट दर्ज की जाएगी. वही हम आपको बता दे दिल्ली में दिल्ली सरकार के द्वारा पॉल्यूशन के गिरते स्तर को देखते हुए ग्रेप 3 क्रिया में हटा दिया गया है लेकिन दिल्ली में लगातार सूचकांक एक बार फिर से बिगड़ रहा था और आज का हवाई सूचकांक 289 दर्ज किया गया है लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है इससे अनुमान है कि अब वॉइस सूचकांक में और भी गिरावट देखा जाएगा.

वही हम आपको बता दे राजधानी दिल्ली में मौसम विभाग के द्वारा यह जानकारी दी गई थी कि दिल्ली में बारिश का अनुमान है जो आज 9 जनवरी शुक्रवार सुबह साउथ ईस्ट दिल्ली में देखने को मिली. वही ठंड के बढ़ने की भी आशंका जताई गई थी जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया था. वहीं बारिश की वजह से दिल्ली के वायु सूचकांक में भी गिरावट देखा जा रहा है.

