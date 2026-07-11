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लगातार बारिश से लबालब होने लगे धमतरी के बांध, गंगरेल समेत चार जलाशयों में बढ़ा जलस्तर

जल संसाधन विभाग के अनुसार रविशंकर सागर (गंगरेल) जलाशय का जलस्तर बढ़कर 343.75 मीटर पहुंच गया है. जलाशय में 399.81 मिलियन घनमीटर (74.68 प्रतिशत) लाइव स्टोरेज उपलब्ध है और लगातार पानी की आवक जारी है.

धमतरी: जिले में लगातार हो रही बारिश का असर अब महानदी परियोजना के जलाशयों में साफ दिखाई देने लगा है. गंगरेल (रविशंकर सागर), मुरूमसिल्ली, दुधावा और सोंढूर बांध में तेजी से जलभराव बढ़ रहा है. जल संसाधन विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार चारों जलाशयों में लगातार पानी की आवक हो रही है, जिससे आने वाले समय में सिंचाई और पेयजल व्यवस्था को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

मुरूमसिल्ली जलाशय का जलस्तर

मुरूमसिल्ली जलाशय का वर्तमान जलस्तर 423.21 मीटर दर्ज किया गया है. यहां 206.66 मिलियन घनमीटर (72.74 प्रतिशत) लाइव स्टोरेज मौजूद है और वर्षा के कारण जलभराव लगातार बढ़ रहा है.

धमतरी गंगरेल बांध (ETV Bharat Chhattisgarh)

दुधावा जलाशय का जलस्तर

दुधावा जलाशय का जलस्तर 1388.48 मीटर रिकॉर्ड किया गया है. जलाशय में 137.98 मिलियन घनमीटर पानी संग्रहित है, जबकि सोंढूर जलाशय का जलस्तर 468.30 मीटर पहुंच चुका है और इसमें 137.89 मिलियन घनमीटर जल संग्रहित है. दोनों जलाशयों में भी लगातार पानी की आवक बनी हुई है.

जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मानसून की सक्रियता बनी रहने से आने वाले दिनों में जलभराव और बढ़ने की संभावना है. सभी जलाशयों की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और आवश्यकता के अनुसार जल प्रबंधन के निर्णय लिए जाएंगे.

बारिश से महानदी परियोजना के जलाशयों में जलभराव

कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने कहा कि जिले में हो रही लगातार बारिश से महानदी परियोजना के जलाशयों में जलभराव बढ़ना किसानों के लिए सकारात्मक संकेत है. इससे खरीफ सीजन में सिंचाई की बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित होगी और जिले की पेयजल आपूर्ति भी अधिक सुरक्षित रहेगी. उन्होंने बताया कि प्रशासन जलाशयों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं.