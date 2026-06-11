देहरादून और मसूरी में मौसम ने ली करवट, बारिश की फुहारों से सुहावना हुआ नजारा
मैदानी इलाकों की भीषण गर्मी से राहत पाने पहुंचे पर्यटक, वीकेंड पर बढ़ी चहल-पहल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 11, 2026 at 11:13 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है. प्रदेश में बारिश का दौर जारी है. वहीं आज प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश देखने को मिली है. वहीं राजधानी देहरादून और मसूरी में मौसम का तल्ख मिजाज रहा. यहां कई देर बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई.
पहाड़ों की रानी मसूरी में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ले ली. सुबह से ही आसमान पर काले बादलों का डेरा रहा और बीच-बीच में हुई हल्की बारिश ने मौसम को बेहद सुहावना बना दिया. ठंडी हवाओं और फुहारों के बीच मसूरी का मौसम एक बार फिर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है. जहां एक ओर देहरादून, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और अन्य मैदानी क्षेत्रों में भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है, वहीं मसूरी का ठंडा और खुशनुमा मौसम पर्यटकों को राहत दे रहा है.
मौसम में आए बदलाव के बाद मॉल रोड, गन हिल, कंपनी गार्डन, कैम्पटी फॉल और अन्य पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली.सुबह से छाए बादलों और हल्की बारिश के बीच पर्यटक छतरियों और रेनकोट के साथ मसूरी की वादियों का आनंद लेते नजर आए. कई पर्यटक माल रोड पर टहलते हुए मौसम का लुत्फ उठाते दिखे, जबकि युवा और बच्चे बारिश की फुहारों के बीच सेल्फी और फोटोग्राफी करते नजर आए. पर्यटकों का कहना है कि मैदानी इलाकों की तपती गर्मी से राहत पाने के लिए मसूरी से बेहतर जगह नहीं हो सकती. ठंडी हवाओं और बादलों से घिरी पहाड़ियों ने उनकी यात्रा को और यादगार बना दिया है.
गर्मी की छुट्टियों और सप्ताहांत को देखते हुए मसूरी में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है. होटल, गेस्ट हाउस और होमस्टे संचालकों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से पर्यटकों की आमद में इजाफा हुआ है और मौसम सुहावना रहने पर आगामी दिनों में भीड़ और बढ़ने की संभावना है. मसूरी उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों के सबसे नजदीकी और लोकप्रिय हिल स्टेशनों में से एक है. यही कारण है कि दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं.
मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक मसूरी और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनी हुई है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.संभावित बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी सतर्कता बढ़ा दी है. संबंधित विभागों को भूस्खलन संभावित क्षेत्रों और संवेदनशील मार्गों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही पर्यटकों से भी बारिश के दौरान सावधानी बरतने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है.
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