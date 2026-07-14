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बिहार में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, जलजमाव के कारण सड़ने लगी धान की फसल

जलभराव के कारण लोगों का दैनिक जीवन हुआ अस्त-व्यस्त, निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण कृषि भूमि में जमा हुआ पानी.

KISHANGANJ PADDY CROPS DAMAGED
बारिश से जलजमाव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 14, 2026 at 2:19 PM IST

4 Min Read
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किशनगंज: बिहार के किशनगंज स्थित टेढ़ागाछ प्रखंड क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण चिल्हनियां पंचायत के वार्ड संख्या-5 स्थित कास्त खर्रा गांव में स्थानीय आम ग्रामीणों एवं किसानों की मुश्किलें बढ़ गईं हैं. गांव के कई घरों, आंगनों और खेतों में पानी भर जाने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है. यहां तक कि खेतों में लगी फसल को भी जल-भराव के कारण भारी क्षति पहुंची है जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान का डर सता रहा है.

दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त: लगातार हो रही इस बारीश से हुए जलभराव के कारण एक तरफ लोगों का दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. वहीं खेतों में लगी धान के बिचड़े पूरी तरह डूबने से सड़ने की कगार पर आ पहुंचे हैं. ग्रामीणों के अनुसार पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण गांव और कृषि भूमि में इस तरह पानी जमा हो गया है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

सड़ने लगी धान की फसल: स्थानीय ग्रामीण रूपेश कुमार झा के मुताबिक कई दिनों से जलभराव बने रहने के कारण खेतों में लगी धान की फसल सड़ने लगी है. यदि जल्द पानी की निकासी नहीं कराई गई तो इस वर्ष की पूरी फसल बर्बाद हो सकती है, जिससे उनकी आजीविका पर गहरा असर पड़ेगा.

"यहां इतनी आबादी है और बिचड़ा लगाया हुआ है, सब गल चुका है. पूरा गांव पूरा हमारा खेत बर्बाद है. इसी पर हम लोग निर्भर रहते है जिस पर पूरा साल का हमारा भरण-पोषण होता है. इतनी क्षति में हैं लगा कर कि क्या करे. प्रशासन से निवेदन है कि पानी निकासी के लिए व्यवस्था करें." - रूपेश कुमार झा, स्थानीय ग्रामीण

संक्रामक बीमारियों का खतरा: ग्रामीणों का कहना है कि जलभराव का असर केवल खेती तक सीमित नहीं है. घरों के आसपास लंबे समय से पानी जमा रहने के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका भी बढ़ गई है. इसके अलावा छोटे बच्चों के पानी में गिरने से दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है.

KISHANGANJ PADDY CROPS DAMAGED
पूरे इलाके में जमा हुआ पानी (ETV Bharat)

प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग: लगातार हो रही बारिश से क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में कई दिनों से जलजमाव के कारण आवागमन भी बाधित हो गया है, जिससे रोजमर्रा के कार्यों के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. स्थानीय ग्रामीण विजय कुमार मंडल, रूपेश कुमार झा, सईदुल रहमान, सहित कई दर्जन ग्रामीण परिवारों ने परेशानी जाहिर की और प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है.

जल निकासी की व्यवस्था नहीं: उनका कहना है कि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा और गांव में स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं. जल निकासी का कोई उचित समाधान नहीं होने से परेशानी बढ़ गई है.

त्वरित कार्रवाई की मांग: स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से अविलंब नालों की सफाई कराने, जल निकासी की स्थायी एवं वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा प्रभावित किसानों को आवश्यक राहत और मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है. ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से ही गांव को जलभराव की समस्या से राहत मिल सकेगी और किसानों की फसल को बचाया जा सकेगा.

किशनगंज के लिए ऑरेंज अलर्ट: गौरतलब है कि देशभर में मॉनसून की सक्रियता बढ़ने का साथ-साथ प्रदेश में भी मौसम रोजाना नए रंग दिखा रहा है. पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद ने राज्य के विभिन्न जिलों में अगले चौबीस घंटों में बारीश का येलो अलर्ट जबकि किशनगंज और पश्चिम चंपारण में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने सीतामढ़ी, अररिया, सुपौल, मधुबनी, मधेपुरा, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया, बांका, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, खगड़िया, मुंगेर, समस्तीपुर, वैशाली में येलो अलर्ट जारी किया है.


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