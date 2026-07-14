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बिहार में लगातार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, जलजमाव के कारण सड़ने लगी धान की फसल

किशनगंज: बिहार के किशनगंज स्थित टेढ़ागाछ प्रखंड क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश के कारण चिल्हनियां पंचायत के वार्ड संख्या-5 स्थित कास्त खर्रा गांव में स्थानीय आम ग्रामीणों एवं किसानों की मुश्किलें बढ़ गईं हैं. गांव के कई घरों, आंगनों और खेतों में पानी भर जाने से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है. यहां तक कि खेतों में लगी फसल को भी जल-भराव के कारण भारी क्षति पहुंची है जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान का डर सता रहा है.

दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त: लगातार हो रही इस बारीश से हुए जलभराव के कारण एक तरफ लोगों का दैनिक जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. वहीं खेतों में लगी धान के बिचड़े पूरी तरह डूबने से सड़ने की कगार पर आ पहुंचे हैं. ग्रामीणों के अनुसार पानी निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण गांव और कृषि भूमि में इस तरह पानी जमा हो गया है.

देखें रिपोर्ट (ETV Bharat)

सड़ने लगी धान की फसल: स्थानीय ग्रामीण रूपेश कुमार झा के मुताबिक कई दिनों से जलभराव बने रहने के कारण खेतों में लगी धान की फसल सड़ने लगी है. यदि जल्द पानी की निकासी नहीं कराई गई तो इस वर्ष की पूरी फसल बर्बाद हो सकती है, जिससे उनकी आजीविका पर गहरा असर पड़ेगा.

"यहां इतनी आबादी है और बिचड़ा लगाया हुआ है, सब गल चुका है. पूरा गांव पूरा हमारा खेत बर्बाद है. इसी पर हम लोग निर्भर रहते है जिस पर पूरा साल का हमारा भरण-पोषण होता है. इतनी क्षति में हैं लगा कर कि क्या करे. प्रशासन से निवेदन है कि पानी निकासी के लिए व्यवस्था करें." - रूपेश कुमार झा, स्थानीय ग्रामीण

संक्रामक बीमारियों का खतरा: ग्रामीणों का कहना है कि जलभराव का असर केवल खेती तक सीमित नहीं है. घरों के आसपास लंबे समय से पानी जमा रहने के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका भी बढ़ गई है. इसके अलावा छोटे बच्चों के पानी में गिरने से दुर्घटनाओं की संभावना भी बनी रहती है.