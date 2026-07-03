ETV Bharat / state

दयारा बुग्याल में भूस्खलन ने बढ़ाई चिंताए, खाइयों में तब्दील हो रहे मखमली घास के मैदान

बुग्याल क्षेत्र में हो रहे भू-धंसाव का असर रैथल और क्यारक गांव समेत गंगोत्री हाईवे तक देखने को मिल रहा है. कई संपत्तियां इस कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं. -विपिन राणा, पूर्व प्रधान, क्यारक गांव-

क्यारक गांव के पूर्व प्रधान विपिन राणा कहा कि इस पर साल 2012-13 की आपदा के बाद से भू-धंसाव होने के कारण खतरा बना हुआ था. लेकिन पिछले दो तीन वर्षों से बुग्याल के धियाणा बुग्याल के समीप नहेटा और चिलपाड़ा में भूक्षरण के कारण खाईयां बननी शुरू हो गई है. यहां से निकलने वाला मलबा हर वर्ष पापड़गाड में आपदा का रूप बनकर आ रहा है. दयारा बुग्याल समुद्रतल से करीब ग्यारह हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित है. पिछले कुछ वर्षोंं में बुग्याल के निचले इलाकों धियाणा, बरनाला, गोई समेत नहेटा और चिलपाड़ा आदि क्षेत्र में तेजी से भू-धंसाव होने के कारण वहां पर बड़ी-बड़ी खाईयां तैयार हो रही हैं.

उत्तरकाशी: विश्व प्रसिद्ध दयारा बुग्याल लगातार बढ़ते भू-धंसाव और भूस्खलन की चपेट में है. करीब 406 हेक्टेयर में फैले इस हिमालयी घास के मैदान में जगह-जगह गहरी खाइयां बनने लगी हैं, जिससे न केवल बुग्याल की जैव विविधता और प्राकृतिक स्वरूप पर संकट गहरा गया है, बल्कि हर वर्ष पापड़गाड घाटी में मलबा पहुंचने से निचले क्षेत्रों में भी आपदा का खतरा बढ़ रहा है. स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए दीर्घकालिक संरक्षण योजना लागू करने की मांग उठाई है.

इससे दयारा बुग्याल के जैव विधिधता पर भी असर पड़ रहा है. हालांकि वन विभाग की ओर से साल 2020 में वहां पर भारतीय वन्यजीव संस्थान और यूसैक की ओर से इको फ्रेंडली तरीके से करीब छह सौ मीटर क्षेत्र में जूट व नारियल के रेसों से बने केयर नेट व पिरूल के चेक डैम बनाकर रोकने की कोशिश की गई. यह उस क्षेत्र में सफल भी रहा. लेकिन साल 2024 और 25 में बुग्याल के अन्य क्षेत्रों नहेटा सहित चिलपाड़ा आदि में सबसे अधिक भूस्खलन और भू-धंसाव देखने को मिला है.

वन विभाग की ओर से लगातार जूट केयर नेट आदि के माध्यम से बुग्याल संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है. पूर्व में किए गए सुरक्षात्मक कार्य सफल रहा था. इसी तर्ज पर पर भारतीय वन्य जीव संस्थान और विशेषज्ञों के साथ मिलकर दयारा बुग्याल के संरक्षण के लिए विस्तृत योजना तैयार की जा रही है.

-डीपी बलूनी,डीएफओ,उत्तरकाशी वन प्रभाग-

लगातार हो रहे भू-धंसाव के कारण बुग्याल क्षेत्र में बन रही खाईयों से बहने वाली मिट्टी पापड़गाड नदी में बह रही है. नहेटा में घने जंगलों में भी भू-धंसाव व भूस्खलन के कारण वन संपदा क्षतिग्रस्त हो रही है. दूसरी ओर दयारा बुग्याल ट्रैक के मुख्य पड़ाव धियाणा, बरनाला, गोई आदि तोक के बुग्यालों में खले मैदानों ने बड़ी खाईयों का रूप ले लिया है. वहीं बार्सू प्रधान दीपा रावत का कहना है कि बरनाला क्षेत्र में भी भू-धंसाव व भूस्खलन तेजी से दिख रहा है. इसके लिए वन विभाग से दूरगामी योजना बनाने की मांग की गई है.

पढ़ें-