बाबा केदार के धाम में जारी बर्फबारी का दौर, खुशनुमा हुआ मौसम

रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम में एक बार फिर मौसम ने करवट बदल ली है. दोपहर बाद से धाम में जमकर बर्फबारी हो रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में कड़ाके की ठंड बढ़ गई है. लगातार हो रही बर्फबारी के चलते जनजीवन के साथ-साथ धाम में चल रहे कार्य भी प्रभावित होने लगे हैं.

बता दें कि एक जनवरी से ही केदारनाथ धाम में बर्फ गिरने का सिलसिला जारी है. बर्फबारी के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे धाम का मौसम बेहद ठंडा हो गया है. इसका सीधा असर पुनर्निर्माण और अन्य आवश्यक कार्यों पर पड़ रहा है. धाम में पुनर्निर्माण कार्यों की देखरेख कर रहे रिटायर्ड कैप्टन सोबन सिंह ने बताया कि दोपहर करीब तीन बजे के बाद बर्फबारी तेज हो गई, जिसके चलते कार्य रोकने पड़े.

उन्होंने कहा कि बर्फबारी के बाद काम करना संभव नहीं हो पा रहा है और धाम में इन दिनों कई तरह की कठिन परेशानियां उत्पन्न हो गई हैं. वहीं, लगातार हो रही बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है, ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके. डीएम प्रतीक जैन ने कहा कि केदारनाथ धाम में नए साल से बारिश हो रही है. बारिश के कारण ठंड का प्रकोप भी काफी बढ़ गया है. उन्होंने बताया कि ठंड के कारण पुनर्निर्माण कार्य को करना भी मुश्किल हो गया है. ऐसे में मजदूर अब धीरे–धीरे सोनप्रयाग लौटने लगे हैं.