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प्रयागराज में 1 घंटे से लगातार झमाझम बारिश, कल से यूपी में मानसून फिर रिटर्न, 5 दिनों होगी बारिश नॉनस्टाप

यूपी के कुछ जिलों में हो रही झमाझम बारिश, पारा घटा. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ/प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में हल्की बारिश हुई. कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बिजली भी कड़की. ज्यादातर इलाकों में 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से हवाएं चलती रहीं. वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी से अधिक भारी बारिश भी हुई. शनिवार को प्रयागराज और आसपास के इलाकों में पिछले 1 घंटे से लगातार झमाझम बारिश हो रही है, जिससे भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है. बारिश के साथ चल रही ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहावना बना दिया है. प्रयागराज में झमाझम बारिश. (Video Credit; ETV Bharat) वहीं 2 अगस्त से दक्षिणी पश्चिमी मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ेगा. 3-4 दिनों तक प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है. अब तक सामान्य से 27 प्रतिशत बारिश कम हुई. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार शनिवार को उत्तर प्रदेश के दोनों संभागों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज रफ्तार से दिन में हवाएं चलती रहेगी. जिससे अधिकतम तापमान में विशेष वृद्धि नहीं होगी.