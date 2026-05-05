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धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में आयोजनों से खिलाड़ियों की बढ़ी परेशानी, क्रिकेटर्स ने उठाए सवाल

धनबाद: शहर के बीचो-बीच स्थित गोल्फ ग्राउंड यानी रणधीर वर्मा स्टेडियम, जो क्रिकेट खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए एकमात्र प्रमुख स्थान है, अब लगातार आयोजनों की वजह से चर्चा में है. यहां पुस्तक मेला के बाद अब डिज्नी लैंड मेले की तैयारी चल रही है. जिससे खिलाड़ियों को अभ्यास में भारी परेशानी हो रही है.

धनबाद के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए रणधीर वर्मा स्टेडियम वर्षों से अभ्यास का मुख्य केंद्र रहा है. लेकिन हाल के दिनों में इस मैदान में लगातार विभिन्न आयोजन किए जा रहे हैं. जिससे खिलाड़ियों की नियमित प्रैक्टिस बाधित हो रही है. खिलाड़ियों का कहना है कि अंडर-15 और अंडर-16 के खिलाड़ी यहां लंबे समय से अभ्यास करते आ रहे हैं. लेकिन हर बार मेले या अन्य कार्यक्रम के कारण उन्हें मैदान से दूर होना पड़ता है. हाल ही में पुस्तक मेला समाप्त हुआ है और अब डिज्नी लैंड मेले की तैयारी शुरू हो गई है.

जानकारी देते खिलाड़ी, कोच और उपायुक्त (ईटीवी भारत)

मैदान नहीं मिलने से खेल प्रभावित होता है: कोच

आयोजनों को लेकर क्रिकेट कोच का कहना है कि जैसे पढ़ाई में बाधा आने से छात्रों पर असर पड़ता है, वैसे ही खिलाड़ियों की प्रैक्टिस रुकने से उनके प्रदर्शन पर सीधा असर पड़ता है. उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे आयोजनों के लिए वैकल्पिक स्थान तय किया जाए, ताकि खिलाड़ियों को परेशानी न हो. कोच का कहना है कि लगातार प्रैक्टिस जरूरी है, लेकिन आयोजनों के कारण मैदान नहीं मिल पाता है, जिससे प्रदर्शन प्रभावित होता है.