फरीदाबाद में अवैध निर्माण पर लगातार एक्शन जारी, पीला पंजे ने अतिक्रमण किया ध्वस्त, अधिकारी बोले- आगे भी होगी कार्रवाई

डीटीपी इंफोर्समेंट की कार्रवाई ( Etv Bharat )

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद में बुधवार को नेशनल हाईवे-19 पर डीटीपी इंफोर्समेंट ने बड़ी कार्रवाई की. अवैध निर्माणों के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत विभाग का पीला पंजा जमकर चला. डीटीपी इंफोर्समेंट की टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और कई अवैध रूप से बने बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस और कार्यालयों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की. पहले ही प्रशासन दे चुका है नोटिसः प्रशासन की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया. टीम ने नेशनल हाईवे-19 के आसपास लंबे समय से संचालित हो रहे अवैध निर्माणों को चिन्हित किया था. अधिकारियों के अनुसार संबंधित मालिकों को पहले ही नोटिस जारी कर दिए गए थे और अवैध निर्माण स्वयं हटाने के लिए समय दिया गया था. निर्धारित समय सीमा समाप्त होने के बाद भी निर्माण नहीं हटाए जाने पर विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए जेसीबी मशीनों से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की.