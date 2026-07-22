दहेज मामले में समझौते के बाद भी आपाराधिक मुकदमा जारी रखना उत्पीड़न : हाईकोर्ट
सक्षम अदालत के सामने समझौते के बाद भी पत्नी ने वापस नहीं लिया था प्रकरण, पति की अपील पर हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 1:59 PM IST
जबलपुर : कोर्ट के सामने आपसी समझौता होने के बावजूद दहेज एक्ट का मामला वापस नहीं लेना उत्पीड़न की श्रेणी में आया है. ये टिप्पणी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य खंडपीठ ने एक मामले की सुनवाई के दौरान दी. घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज मामले में समक्ष न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमे वापस लेने की शर्त पर आपसी समझौता हुआ था. इसके बावजूद भी पत्नी अपने पति व ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज एक्ट के तहत प्रकरण वापस लेने को तैयार नही थी, जिसपर हाईकोर्ट जस्टिस हिमांशु जोशी की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए अहम आदेश दिए.
पत्नी ने दर्ज कराया था पति और अन्य पर मामला
दरअसल, पन्ना निवासी तौसीफ राइन व अन्य की ओर अपने विरुद्ध दर्ज दहेज एक्ट के प्रकरण को निरस्त किए जाने की याचिका दायर की गई थी. याचिका में कहा गया था कि तौसीफ का विवाह 25 दिसम्बर 2017 को हुआ था. इसके बाद पत्नी द्वारा साल 2020 में पति सहित सास, ससुर, विवाहित ननद व देवर के खिलाफ दहेज एक्ट का प्रकरण दर्ज करवा दिया. पत्नी द्वारा ससुराल छोड़कर जाने के बाद ये मामला दर्ज कराया गया, जो न्यायालय में लंबित है.
कोर्ट के सामने हो गया था समझौता
सुनवाई के दौरान एकलपीठ ने पाया कि शिकायतकर्ता ने परिवार के सभी सदस्यों के खिलाफ सामान्य आरोप लगाए थे. वहीं, जांच के दौरान दर्ज बयानों में किसी भी याचिकाकर्ता की कोई अलग भूमिका या कोई खास आरोप सामने नहीं आया. महिला द्वारा शादीशुदा ननद पर भी आरोप लगाए गए जो अपने पति के साथ अलग रहती है. जांच के दौरान ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली है जिससे पता चले कि शिकायतकर्ता के रोजमर्रा की वैवाहिक जिंदगी में उसकी कोई सक्रिय भूमिका थी. ऐसा लगता है कि उसे केवल पति के साथ उसके रिश्ते के कारण फंसाया गया है. इसपर कोर्ट ने कहा कि आपराधिक मुकदमे को सिर्फ इस शर्त पर जारी रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती कि कोई आरोपी का रिश्तेदार है.
समझौते के बावजूद मुकदमा जारी रखना सही नहीं : कोर्ट
मामले की सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने कहा कि सक्षम अदालत में घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम के तहत मामले में आपसी समझौते को मंजूरी दी थी. इसमें शिकायतकर्ता महिला ने उल्लेख किया था कि उसे अपना सारा स्त्रीधन, शादी का सामान, मेहर की रकम और कार मिल गई है और वह सभी लंबित मुकदमे वापस ले लेगी. समझौते में उसने हस्ताक्षर भी किए. समझौते में उल्लेख किया गया है कि दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक विवाद काफी हद तक खत्म हो चुका है. ऐसे हालात में आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से न्याय नहीं होगा, बल्कि पार्टियों के बीच मुकदमेबाजी लंबी खिंचेगी.
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कोर्ट ने पति व ससुराल पक्ष को दी राहत
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ताओं पर लगाए गए आरोप मुख्य रूप से सामान्य और अस्पष्ट प्रकृति के हैं. चार्ज-शीट में भी ऐसा कोई स्वतंत्र सबूत नहीं है जो प्रत्येक याचिकाकर्ता के खिलाफ क्रूरता या दहेज की मांग के विशिष्ट कार्यों को साबित करता हो. विवादों के निपटारे और विशिष्ट आरोपों के अभाव के बावजूद आपराधिक कार्यवाही जारी रखने से उत्पीड़न होता है. सक्षम अदालत के सामने दोनों के बीच हुए समझौते को ध्यान में रखते हुए, आपराधिक मुकदमा जारी रखने की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा. ऐसे में प्रकरण को निरस्त किय जाता है.