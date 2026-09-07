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21 साल पूरे किए बिना सरपंच का चुनाव लड़ना पड़ा भारी, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने चुनाव रद्द करने का फैसला रखा बरकरार

बिलासपुर हाई कोर्ट ने इन तर्कों को स्वीकार नहीं किया. माननीय अदालत ने कहा, ''केवल इस आधार पर निर्वाचन अधिकरण का आदेश अवैध नहीं हो जाता कि अलग से मुद्दे तय नहीं किए गए. जब दोनों पक्ष विवाद के वास्तविक मुद्दे, उम्मीदवार की जन्मतिथि और आयु से पूरी तरह परिचित थे, तो मुद्दा निर्धारित नहीं किया जाना इस मामले में निर्णायक त्रुटि नहीं माना जा सकता.''

मामले में निर्वाचित सरपंच ने निर्वाचन अधिकरण के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. निर्वाचन अधिकरण ने यह मानते हुए चुनाव निरस्त किया था कि नामांकन दाखिल करने के समय उम्मीदवार की उम्र 21 वर्ष से कम थी. याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि निर्वाचन अधिकरण ने विवादित मुद्दे पर आवश्यक मुद्दे तय नहीं किए, पक्षकारों के साक्ष्य भी विधिवत दर्ज नहीं किए. इसके साथ ही आधार कार्ड और वोटर आईडी में जन्मतिथि 12 अप्रैल 2002 दर्ज होने का हवाला देकर अपनी पात्रता का दावा किया गया.

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने ग्राम पंचायत कृष्णानगर में सरपंच पद के चुनाव से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने इस मामले में निर्वाचन अधिकरण के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें निर्वाचित सरपंच का चुनाव निरस्त कर दिया गया था. बिलासपुर हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार का नामांकन दाखिल करने के समय कम से कम 21 वर्ष की आयु पूरी होना अनिवार्य है.



स्कूल रिकॉर्ड और मैट्रिक प्रमाणपत्र को कोर्ट ने माना विश्वसनीय

हाई कोर्ट ने जन्मतिथि से संबंधित दस्तावेजों की भी विस्तार से समीक्षा की. न्यायालय ने पाया कि कक्षा पहली से लेकर मैट्रिक तक के शैक्षणिक अभिलेखों में उम्मीदवार की जन्मतिथि लगातार 12 अप्रैल 2004 दर्ज थी. छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा वर्ष 2021 में जारी मैट्रिक प्रमाणपत्र में भी यही जन्मतिथि दर्ज थी. वहीं, आधार कार्ड और वोटर आईडी में दर्ज 12 अप्रैल 2002 की जन्मतिथि को न्यायालय ने निर्णायक प्रमाण नहीं माना. अदालत ने कहा कि आधार कार्ड पहचान स्थापित करने का दस्तावेज है, लेकिन वह अपने आप में जन्मतिथि का निर्णायक प्रमाण नहीं है.



चुनाव याचिका दायर होने के बाद जारी हुआ नया जन्म प्रमाणपत्र

केस में याचिकाकर्ता के पास 12 अप्रैल 2002 की जन्मतिथि वाला जन्म प्रमाणपत्र भी था, लेकिन बिलासपुर हाई कोर्ट ने पाया कि यह प्रमाणपत्र 5 जुलाई 2025 को अपडेट होकर जारी हुआ, जबकि चुनाव याचिका इससे पहले दाखिल की जा चुकी थी. न्यायालय ने कहा, ''सभी पुराने शैक्षणिक दस्तावेजों में 12 अप्रैल 2004 की जन्मतिथि दर्ज होने और 12 अप्रैल 2002 वाली जन्मतिथि के समर्थन में पर्याप्त विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने की स्थिति में मैट्रिक प्रमाणपत्र को अधिक विश्वसनीय माना जाएगा.''



''21 वर्ष से कम आयु में पंचायत चुनाव लड़ना अयोग्यता''

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 243-F का उल्लेख करते हुए कहा, ''पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष की आयु पूरी करना अनिवार्य संवैधानिक शर्त है. चूंकि उम्मीदवार नामांकन दाखिल करने की तारीख को 21 वर्ष की नहीं हुई थी, इसलिए वह सरपंच पद के लिए चुनाव लड़ने की पात्र नहीं थी. न्यायालय ने यह भी पाया कि निर्वाचन अधिकरण के समक्ष याचिकाकर्ता को पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने प्रभावी रूप से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया. इसलिए यह कहना कि उन्हें अपना पक्ष रखने का उचित अवसर नहीं मिला, रिकॉर्ड से समर्थित नहीं है.

माननीय अदालत ने निर्वाचन अधिकरण के उस आदेश को सही ठहराया, जिसके तहत सरपंच का चुनाव निरस्त किया गया था. परिणामस्वरूप रिट याचिका खारिज कर दी गई. मामले में बाद में सरपंच पद के लिए नए चुनाव की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी.

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