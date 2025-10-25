ETV Bharat / state

मोतिहारी के मधुबन विधानसभा में मुकाबला दिलचस्प, राजद प्रत्याशी संध्या रानी को लड्डूओं से तौला गया

संध्या रानी को भूमिहार समाज का समर्थन : संध्या रानी मतदाताओं से संपर्क स्थापित करने के लिए गांव-गांव गली-गली पहुंचकर अपनी पार्टी की नीतियों और योजनाओं को जनता तक पहुंचा रही हैं. उनकी लोकप्रियता और भूमिहार समाज का समर्थन उन्हें आगामी चुनाव में बड़ी ताकत दे रहा है.

मधुबन विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज : मोतिहारी में विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के मतदान की तारीख नजदीक आते ही मधुबन विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई है. सभी दलों के उम्मीदवार अपनी-अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं. इस बीच राजद प्रत्याशी संध्या रानी का जनसंपर्क अभियान लगातार जोर पकड़ रहा है.

मोतिहारी : बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देजनर अलग अलग इलाकों से अलग अलग रंगों की तस्वीरें सामने आ रही हैं. इन्हीं रंगारंग तस्वीरों के बीच मोतिहारी से भी एक तस्वीर आयी जहां मधुबन विधानसभा की राजद प्रत्याशी संध्या रानी का क्षेत्र में भव्य स्वागत किया गया. राजद प्रत्याशी संध्या रानी को उनके समर्थकों ने लड्डू से तौला गया.

बड़का गांव में लड्डू से तौलकर जताया गया समर्थन : संध्या रानी दिन-रात लोगों के बीच जाकर संवाद कर रही हैं और समर्थन जुटा रही हैं. इसी क्रम में पकड़ीदयाल प्रखंड के बड़का गांव में भूमिहार समाज सहित अन्य ग्रामीणों ने उन्हें लड्डू से तौलकर अपना समर्थन व्यक्त किया. इस दृश्य से वहां मौजूद समर्थकों में उत्साह देखा गया.

इस अवसर पर संध्या रानी ने कहा कि जनता से मिल रहा साथ और आशीर्वाद मधुबन विधानसभा के लिए एक नया संदेश है. उन्होंने जोर दिया कि लोग अब बदलाव चाहते हैं, क्योंकि वर्षों से उन्हें एक पार्टी के नेता द्वारा ठगा जा रहा था. जनता ने अब परिवर्तन का मन बना लिया है.

समर्थकों और सहयोगियों का दिया धन्यवाद : संध्या रानी ने अपने समर्थकों और सहयोगियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि हर वर्ग और समाज से मिल रहे समर्थन से यह स्पष्ट है कि इस बार मधुबन की जनता विकास और सम्मान की राजनीति करने वालों को अपना प्रतिनिधि बनाना चाहती है.

मधुबन विधानसभा में इस बार का मुकाबला दिलचस्प : स्थानीय लोगों का कहना है कि संध्या रानी के बढ़ते भीड़ ने विरोधियों की चिंता बढ़ा दी है. लगातार दिख रही भीड़ और उत्साह से यह साफ नजर आ रहा है कि मधुबन विधानसभा में इस बार मुकाबला दिलचस्प होने वाला है.

