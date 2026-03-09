ETV Bharat / state

राज्यसभा चुनाव : बिहार में मुकाबला दिलचस्प, 5वीं सीट पर AIMIM के रुख से हॉर्स ट्रेडिंग के आसार

बिहार में राज्यसभा चुनाव के लिए किसी भी उम्मीदवार ने नाम वापसी नहीं की है ऐसे में मतदान होना तय है. पढ़ें पूरी खबर-

बिहार राज्यसभा चुनाव के लिए घमासान
बिहार राज्यसभा चुनाव के लिए घमासान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 9, 2026 at 6:16 PM IST

पटना : बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर नाम वापसी की तिथि समाप्त हो चुकी है. किसी भी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया है. नाम वापस नहीं लेने से मतदान होना तय हो गया है. एक ओर जहां पांचवी सीट को लेकर एनडीए उलझन में है, वहीं महागठबंधन जीत का दंभ भर रही है. 16 मार्च को बिहार में राज्यसभा के लिए मतदान होंगे.

राज्यसभा की पांच सीटों के लिए होने हैं चुनाव : विधानसभा चुनाव के बाद एक बार फिर एनडीए और महागठबंधन राज्यसभा चुनाव को लेकर आमने-सामने है. बिहार में 5 सीटों के लिए राजनीतिक दलों ने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं. भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की ओर से नितिन नबीन और नीतीश कुमार के अलावा केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर के साथ-साथ महादलित समुदाय से आने वाले शिवेश राम ने भी पर्चा दाखिल किया है.

राज्यसभा की पांच सीटों के लिए होने हैं चुनाव (ETV Bharat)

पांचवें उम्मीदवार को लेकर संशय की स्थिति : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से उपेंद्र कुशवाहा को भी उम्मीद है. राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भी नामांकन किया है और उपेंद्र कुशवाहा तीसरी सीट पर लड़ेंगे या फिर पांचवें सीट पर लड़ेंगे यह अभी तय नहीं दिख रहा है. भारतीय जनता पार्टी की ओर से अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है कि एनडीए का पांचवा उम्मीदवार कौन होगा.

वोटों के अलॉटमेंट पर सबकी नजर : दरअसल आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी और किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन वापस नहीं लिया. नामांकन वापस नहीं लेने की स्थिति में अब हर हाल में वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद ही फैसला होगा. नियम के मुताबिक चुनाव से पहले प्रत्याशियों को वोटों का अलॉटमेंट होता है, और अलॉटमेंट के हिसाब से ही विधायक मतदान करते हैं. आने वाले कुछ दिनों में वोटों के अलॉटमेंट की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी.

एनडीए को तीन विधायकों की जरूरत : वर्तमान में जो स्थिति है उसके मुताबिक एक राज्यसभा सीट के लिए 41 विधायकों की जरूरत है. एनडीए के पास विधायकों की संख्या 202 है. इस हिसाब से चार सीटों पर एनडीए की जीत पक्की है. एनडीए को सभी सीटों पर जीत हासिल करने के लिए 205 विधायकों की जरूरत है. अगर एनडीए के पक्ष में तीन विधायक आ जाते हैं, तो जीत की राहें आसान हो जाएंगी.

आईआईपी और बसपा से महागठबंधन को उम्मीद : दूसरी तरफ अगर महागठबंधन की बात कर लें तो महागठबंधन ने अमरेंद्र धारी सिंह को उम्मीदवार बनाया है. महागठबंधन के पक्ष में राष्ट्रीय जनता दल के 25 विधायक, कांग्रेस पार्टी के छह विधायक, वाम दल के तीन विधायक और आईआईपी के एक विधायक हैं. महागठबंधन को उम्मीद AIMIM के पांच विधायक और बहुजन समाजवादी पार्टी के एक विधायक से है. अगर यह संख्या महागठबंधन के साथ जुड़ जाती है तो महागठबंधन के पास विधायकों की संख्या 41 हो जाएगी और जीत पक्की मानी जायगी.

AIMIM पर सबकी टिकी निगाहें : संभावना इस बात की भी है कि AIMIM के पांच विधायक किसी भी पक्ष में ना रहें और मतदान से वह वाकआउट कर जाएं. अगर ऐसा होता है तो एनडीए की स्थिति बेहतर हो जाएगी. आपको बता दें कि AIMIM शुरू से यह कह रही थी कि हमारे उम्मीदवार को महागठबंधन को समर्थन देना चाहिए, लेकिन उनकी ओर से कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया गया.

'पांचवी सीट पर हमारी जीत तय' : राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि महागठबंधन उम्मीदवार के पक्ष में पर्याप्त वोट है. हमारे उम्मीदवार एडी सिंह राज्यसभा का चुनाव जीतने जा रहे हैं. राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ने कहा कि एनडीए के लोग हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं, इसका डर हम लोगों को है, लेकिन हमारे पास पर्याप्त बहुमत है. वह अपने मंसूबे में कामयाब होने वाले नहीं हैं.

एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी
एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी (ETV Bharat)

"राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन के पास पर्याप्त मत हैं. हमारे उम्मीदवार एडी सिंह राज्यसभा का चुनाव जीतने जा रहे हैं. एनडीए के लोग हॉर्स ट्रेडिंग करते हैं. इसका हम लोगों को डर लेकिन हमारे पास पर्याप्त बहुमत है. एनडीए अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं होने वाला."- एजाज अहमद, प्रवक्ता, आरजेडी

एनडीए का अपना जीत का दावा : भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा है कि एनडीए ने पांच सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए हैं और सभी सीटों पर हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है. पांचवें सीट को लेकर प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि अभी वोटों का अलॉटमेंट नहीं हुआ है और जल्द ही अलॉटमेंट हो जाएगा. अलॉटमेंट के बाद यह तय हो जाएगा कि पांचवें सीट पर कौन लड़ेगा.

प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, बीजेपी
प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, बीजेपी (ETV Bharat)

"एनडीए ने पांचवीं सीट के लिए उम्मीदवार खड़े किए हैं. हमारे उम्मीदवारों की जीत सभी पाचों सीटों पर होगी इसमें कोई संदेह नहीं है. अभी वोटों का अलॉटमेंट नहीं हुआ है. जल्द ही अलॉटमेंट हो जाएगा तब यह तय होगा कि पांचवें सीट पर कौन लड़ेगा?"- प्रेम रंजन पटेल, प्रवक्ता, बीजेपी

क्या कहते हैं जानकार? : वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक केके लाल का कहना है कि किसी भी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिया है. अब चुनाव होना तय माना जा रहा है. केके लाल ने कहा कि पांचवें सीट के लिए लड़ाई दिलचस्प होने वाली है. उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है. AIMIM और बसपा के रुख से पांचवें सीट का फैसला होना है. राज्यसभा चुनाव में हार्स ट्रेडिंग हुई, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, अगर वैसी स्थिति हुई तो मुकाबला कांटे का होने वाला है.

केके लाल, राजनीतिक विश्लेषक
केके लाल, राजनीतिक विश्लेषक (ETV Bharat)

