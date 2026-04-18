ETV Bharat / state

मजाक के नाम पर 'रशियन' युवती के साथ बनाया अभद्र वीडियो, पुलिस ने इन्फ़्लुएंसर को पहुंचाया हवालात

ग्वालियर: ग्वालियर में एक स्थानीय सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ने एक विदेशी युवती के साथ आपत्तिजनक हरकत कर दी. कंटेंट क्रिएटर राधे गुर्जर ने रशियन युवती के साथ मज़ाक़ के नाम पर अश्लील वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. हालांकि मामला पुलिस की जानकारी में आते ही आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

ख़ुद को फैन बता कर वीडियो किया शूट

असल में ग्वालियर में विदेशी पर्यटकों का आना-जाना लगा रहता है. इसी क्रम में आगरा से ग्वालियर घूमने पहुंचे एक विदेश पर्यटकों के दल में शामिल रशिया से घूमने आई एक युवती जब ग्वालियर किला देखने पहुची तो, वहाँ घूमने आया स्थानीय सोशल मीडिया इन्फ़्लुएंसर राधे गुर्जर उससे बात करने लगा. बातों-बातों में उसने युवती का सोशल मीडिया फैन बताया और उसके साथ एक रील शूट करने को पूछा.

मजाकिया रील में अमर्यादित भाषा और अभद्र इशारे

रूसी युवती उसके झांसे में आ गयी और उसके साथ मजाकिया रील बनाने के लिए राजी हो गई. जिस पर युवक ने उसके साथ अभद्र टिप्पणी करते हुए रील शूट कर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी. रूसी युवती को हिंदी भाषा की समझ नहीं थी इसलिए उसने रील में इस्तेमाल किए गए शब्दों पर आपत्ति जताने की जगह, वीडियो में 'यस यस' कहा.