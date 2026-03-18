तय समय पर चुनाव नहीं कराने पर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका पेश
पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने निकाय और पंचायत चुनाव में सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट की अवमानना याचिका पेश की है.
Published : March 18, 2026 at 9:23 PM IST
जयपुर: अदालती आदेश के बावजूद भी प्रदेश की ग्राम पंचायतों व निकायों के चुनाव 15 अप्रैल तक नहीं कराने के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई है. पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की ओर से पेश इस अवमानना याचिका में राज्य सरकार व चुनाव आयोग को पक्षकार बनाया गया है. अवमानना याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार जानबूझकर पंचायत व निकाय चुनाव को टाल रही है और यह अदालती आदेश की अवमानना है.
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता पुनीत सिंघवी ने बताया कि हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि वह प्रदेश की ग्राम पंचायत व निकायों के चुनाव एक साथ 15 अप्रैल 2026 तक कराए. इसके साथ ही राज्य सरकार को 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने के लिए कहा था.
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इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई के समय सर्वोच्च अदालत ने भी हाईकोर्ट के आदेश में दखल से मना करते हुए 15 अप्रैल तक चुनाव कराने के लिए कहा था, लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने निकाय चुनाव के लिए गत फरवरी माह में जारी किए कार्यक्रम में 22 अप्रैल तक अंतिम मतदाता सूची जारी करना तय किया है. इससे साफ है कि किसी भी सूरत में 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं हो सकते हैं. इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से पूर्व में राज्य सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजकर तय समय पर चुनाव कराने की मांग की जा चुकी है.