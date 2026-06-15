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सचिव अल्पसंख्यक वेलफेयर को फिर से हाईकोर्ट का अवमानना का नोटिस जारी, जानें कारण

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्राइमरी मदरसों में वर्ष 2006 से 2008 के बीच स्पेशल स्कीम के तहत नियुक्त किए शिक्षकों को वर्ष 2016 से नियमित वेतन न दिए जाने और पूर्व में दिए गए कोर्ट के आदेशों का पालन न करने को लेकर दायर अवमानना याचिकाओं पर सुनवाई हुई.

मदरसों में स्पेशल स्कीम के तहत नियुक्त शिक्षकों का मामला: मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने सचिव अल्पसंख्यक वेलफेयर को फिर से अवमानना का नोटिस जारी किया. उनसे 11 अगस्त तक जवाब पेश करने को कहा गया है. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 अगस्त की तिथि नियत की है.

हाईकोर्ट ने सचिव अल्पसंख्यक वेलफेयर को दोबारा जारी किया अवमानना नोटिस: याचिकाकर्ताओ की तरफ से कहा गया कि अभी तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं हुआ है. न ही कमेटी गठित हुई है. इसी से जुड़े मामले में अन्य की तरफ से दायर अवमानना याचिकाओं पर भी सचिव को नोटिस जारी हुआ था, लेकिन अभी तक उसपर भी कार्रवाई नहीं हुई.