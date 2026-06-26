कोर्ट की खबरें: कोर्ट आदेश के बाद भी पूर्व की सेवा का लाभ नहीं देने पर अवमानना नोटिस, दुष्कर्मी को सजा
पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त उसे साथ ले गया था. उसे दिल्ली में अपने साथ चार माह तक रखकर कई बार संबंध बनाए.
Published : June 26, 2026 at 8:27 PM IST
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी कर्मचारी के समायोजन से पूर्व की गई सेवा का लाभ नहीं देने पर जयपुर जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतिभा वर्मा और कोटपूतली पंचायत समिति के विकास अधिकारी महेंद्र पाल को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस आनंद शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश पार्वती देवी की अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. वहीं एक अन्य मामले में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में दोषी को सजा सुनाई है.
याचिका में अधिवक्ता विजय पाठक ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पति रविकांत शर्मा को साल 1983 में कोटपूतली नगर पालिका में नाकेदार पद पर नियुक्त किया गया था. वहीं साल 2001 में उन्हें सरप्लस घोषित कर उनका समायोजन ग्राम सेवक के पद पर कर दिया. याचिका में कहा गया कि साल 2015 में याचिकाकर्ता के पति का निधन हो गया. इस पर विभाग ने याचिकाकर्ता को समस्त परिलाभ दिए, लेकिन पति के सेवाकाल की गणना साल 2001 से की गई. जिसे चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिस पर अदालत ने गत दिसंबर माह में याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला दिया था.
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इस पर याचिकाकर्ता ने विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन पेश कर पूर्व की सेवा की गणना करते हुए समस्त परिलाभ देने को कहा. इस पर कार्रवाई करते हुए विकास अधिकारी ने याचिकाकर्ता को संपूर्ण लाभ देने का मामला बनाकर जयपुर जिला परिषद में भेज दिया, लेकिन जिला परिषद की ओर से उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले युवक को सजा: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-1, महानगर प्रथम ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ चार माह तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त रतीराम को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 1.10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.
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अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह राजावत ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीड़िता के परिजनों ने 5 फरवरी, 2025 को प्रताप नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें कहा गया कि करीब 16 साल की पीड़िता रात को कमरे में सोई थी, लेकिन सुबह गायब मिली. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 1 जून को अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद दिया.
पुलिस जांच में पता चला कि अभियुक्त उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसे दिल्ली में अपने साथ चार माह तक रखकर कई बार संबंध बनाए. वहीं पीड़ित पक्ष के वकील ने अदालत को कहा कि अभियुक्त शातिर किस्म का है. पूर्व में उसने सुनवाई टालने के लिए अपनी मां को मृत बताकर अपने अधिवक्ता के जरिए फर्जी शोक संदेश तक अदालत में पेश करवा दिया था. दूसरी ओर अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि उसे प्रकरण में फंसाया गया है. सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को सजा और जुर्माने से दंडित किया है.