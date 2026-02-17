ETV Bharat / state

घर के भीतर नमाज पढ़ने से रोका ! हाईकोर्ट की अवमानना पर​ बरेली DM-SSP को नोटिस

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

​प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण से जुड़े एक मामले में बरेली के डीएम और एसएसपी को एक पुराने आदेश की अवहेलना करने के आरोप में अवमानना नोटिस जारी किया है. मामला बरेली के तारिक खान के घर के भीतर नमाज अदा करने से रोकने से जुड़ा है. उच्च न्यायालय के पिछले आदेश का उल्लंघन: ​न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने दिया है. ​बरेली निवासी तारिक खान ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि गत 16 जनवरी को स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें उनके निजी आवास के अंदर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी. यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के उस पूर्व आदेश का उल्लंघन है. प्रशासन की अनुमति अनिवार्य नहीं थी: इसमें स्पष्ट किया गया था कि निजी परिसर में प्रार्थना के लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य नहीं है. ​कोर्ट ने सरकारी वकील से इस मामले में जानकारी प्राप्त करने को कहा। साथ ही बरेली के डीएम व एसएसपी को न्यायालय के गत 27 जनवरी के आदेश की अवहेलना के लिए अवमानना अधिनियम 1971 के तहत नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. प्रत्येक व्यक्ति को प्रार्थना करने का अधिकार है: मरानाथ फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि ​प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी परिसर में अपनी सुविधा के अनुसार प्रार्थना करने का अधिकार है. ​इसके लिए राज्य सरकार या प्रशासन से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है. क्या है नियम: प्रशासनिक अनुमति की आवश्यकता केवल तब होगी, जब प्रार्थना का आयोजन सार्वजनिक सड़क या संपत्ति तक फैल जाए. ऐसी स्थिति में पुलिस को सूचित करना और कानूनी अनुमति लेना अनिवार्य होगा.