घर के भीतर नमाज पढ़ने से रोका ! हाईकोर्ट की अवमानना पर बरेली DM-SSP को नोटिस
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के डीएम और एसएसपी को एक पुराने आदेश की अवहेलना करने के आरोप में अवमानना नोटिस जारी किया है.
Published : February 17, 2026 at 5:35 PM IST|
Updated : February 17, 2026 at 6:00 PM IST
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों के संरक्षण से जुड़े एक मामले में बरेली के डीएम और एसएसपी को एक पुराने आदेश की अवहेलना करने के आरोप में अवमानना नोटिस जारी किया है. मामला बरेली के तारिक खान के घर के भीतर नमाज अदा करने से रोकने से जुड़ा है.
उच्च न्यायालय के पिछले आदेश का उल्लंघन: न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन एवं न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने दिया है. बरेली निवासी तारिक खान ने याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि गत 16 जनवरी को स्थानीय अधिकारियों ने उन्हें उनके निजी आवास के अंदर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी. यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के उस पूर्व आदेश का उल्लंघन है.
प्रशासन की अनुमति अनिवार्य नहीं थी: इसमें स्पष्ट किया गया था कि निजी परिसर में प्रार्थना के लिए प्रशासन की अनुमति अनिवार्य नहीं है. कोर्ट ने सरकारी वकील से इस मामले में जानकारी प्राप्त करने को कहा। साथ ही बरेली के डीएम व एसएसपी को न्यायालय के गत 27 जनवरी के आदेश की अवहेलना के लिए अवमानना अधिनियम 1971 के तहत नोटिस जारी करने का निर्देश दिया.
प्रत्येक व्यक्ति को प्रार्थना करने का अधिकार है: मरानाथ फुल गॉस्पेल मिनिस्ट्रीज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने निजी परिसर में अपनी सुविधा के अनुसार प्रार्थना करने का अधिकार है. इसके लिए राज्य सरकार या प्रशासन से किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है.
क्या है नियम: प्रशासनिक अनुमति की आवश्यकता केवल तब होगी, जब प्रार्थना का आयोजन सार्वजनिक सड़क या संपत्ति तक फैल जाए. ऐसी स्थिति में पुलिस को सूचित करना और कानूनी अनुमति लेना अनिवार्य होगा.
बरेली हिंसा में आरोपी तौकीर रजा की जमानत पर सुनवाई 24 को
प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली हिंसा मामले में मौलाना तौकीर रजा की जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तारीख लगाई है. यह आदेश न्यायमूर्ति अशुतोष श्रीवास्तव ने तौकीर रजा की जमानत याचिका पर मंगलवार को दिया है. मामले के तथ्यों के अनुसार 26 सितंबर 2025 को मौलाना तौकीर रजा ने बरेली के इस्लामिया इंटर कॉलेज में एक विशेष समुदाय के सदस्यों को इकट्ठा होने का आह्वान किया था.
पुलिसकर्मियों पर फायरिंग हुई थी: इस पर बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेशों के बावजूद लगभग 500 लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई और मौलाना आजाद इंटर कॉलेज से श्यामगंज चौराहे की ओर बढ़ी. बोर्ड आदि लिए और भड़काऊ नारे लगाते हुए भीड़ ने पुलिस की चेतावनी और समझाने की कोशिशों को नजरअंदाज किया. आगे बढ़ने पर अड़े रहे, तो स्थिति और बिगड़ गई. इसके बाद भीड़ में शामिल लोगों ने पुलिस बल पर ईंटें, पत्थर व एसिड की बोतलें फेंकी और पुलिसकर्मियों पर गोलीबारी भी की.
दो अधिकारी घायल हो गए थे: एफआईआर के अनुसार हिंसा में पुलिसकर्मियों के कपड़े फट गए और दो अधिकारी घायल हो गए. आरोप है कि भीड़ की आक्रामक कार्रवाई ने क्षेत्र में आतंक का माहौल बना दिया. को तर्कसंगत बातचीत के माध्यम से भीड़ को समझाने में विफल रहने के बाद पुलिस अधिकारियों को आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी.
