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नदी में प्लांट के जहरीले पानी से परेशानी, महावीरगंज के ग्रामीणों का गंभीर आरोप

महावीरगंज गांव के ग्रामीणों ने रामानुजगंज एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया. जांच और कार्रवाई की मांग की है.

Balrampur News
बलरामपुर न्यूज (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 11, 2026 at 5:54 PM IST

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बलरामपुर: महावीरगंज गांव के ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंचे. उन्होंने गांव में लगे ग्रेफाइट प्लांट से निकलने वाले पानी को लेकर शिकायत की और ज्ञापन दिया. ग्रामीणों ने प्लांट प्रबंधन के खिलाफ जांच कर इस मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की है. लोगों ने बताया कि नदी में जहरीले पानी से लोगों को काफी परेशानी हो रही है.

ग्रामीणों का आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि महावीरगंज गांव में ग्रेफाइट प्लांट से निकलकर बांकी नदी में प्रवाहित हो रहे केमिकल प्लांट से लोग बीमार हो रहे हैं. ग्रामीणों ने एकजुट होकर रामानुजगंज अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय पहुंचकर एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा. ग्रामीणों ने जांच और नियम के मुताबिक कार्रवाई की मांग की है.

बलरामपुर में लोगों का प्लांट के खिलाफ गुस्सा (ETV BHARAT)

'बीमार हो रहे ग्रामीण'

महावीरगंज गांव के इंतेखाब अंसारी ने बताया कि एक ग्रेफाइट प्लांट लगा हुआ है, जहां से निकलने वाला केमिकल सीधे नदी में बहा दिया जा रहा है. इससे ग्रामीणों को नदी के आरपार जाने और नहाने में मुश्किल हो रही है. मवेशियों को भी नुकसान हो रहा है. ग्रामीणों को चर्म रोग जैसी बीमारी हो रही है.

कई बार प्लांट में जाकर मना किया लेकिन वो लोग नहीं माने. बहुत उम्मीद के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया है. अगर उचित कार्रवाई नहीं होती है तो आगे धरना प्रदर्शन और आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे- इंतेखाब अंसारी, ग्रामीण

जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा

रामानुजगंज तहसीलदार मनोज पैकरा ने कहा कि महावीरगंज के ग्रामीणों से ग्रेफाइट प्लांट द्वारा नदी में जहरीला पानी जाने और जन धन नुकसान की शिकायत मिली है. इसकी जांच कराई जाएगी और शिकायत सही मिलने पर नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी.

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CONTAMINATED WATER IN BALRAMPUR
बलरामपुर जिला प्रशासन
रामानुजगंज तहसीलदार
MAHAVIRGANJ GRAPHITE PLANT

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