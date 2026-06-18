वाटर लाइन के जरिए घरों में बजबजा रहा सीवर का पानी, पार्षद ने निगम कमिश्नर से कहा- पी कर देखो पानी
रतलाम के अशोक नगर और हरमाला रोड़ क्षेत्र में सीवरेज का दूषित पानी पीने को मजबूर हैं लोग. निरीक्षण करने पहुंचे निगम आयुक्त के सामने जमकर जताया आक्रोश.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 18, 2026 at 10:58 PM IST|
Updated : June 18, 2026 at 11:03 PM IST
रतलाम: रतलाम के अशोक नगर और हरमाला रोड़ क्षेत्र में सीवरेज की टूटी फूटी लाइनें और पेयजल पाइपलाइन में दूषित पानी आने की समस्या से पीड़ित लोगों ने आज निरीक्षण करने पहुंचे निगम आयुक्त के सामने जमकर आक्रोश जताया. पेयजल पाइपलाइन में आ रहे दूषित पानी और घरों में घुसे सीवरेज के पानी को दिखाते हुए स्थानीय पार्षद ने निगम आयुक्त को एक घर में आकर पानी पीने का आग्रह किया.
पार्षद ने निगम आयुक्त और अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई
लेकिन निगम आयुक्त और जल विभाग के इंजीनियर घर में जाकर पानी पीने की हिम्मत ही नहीं जुटा सके. इसके बाद पार्षद ने घर में सीवरेज लाइन की वजह से घुसे दूषित पानी और गंदगी को दिखाते हुए निगम आयुक्त और अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई. पार्षद सलीम खान ने बताया कि उनके क्षेत्र के लोग बीते 3 सालों से दूषित पानी पीने को मजबूर हैं लेकिन नगर निगम के अधिकारी पहली बार इस क्षेत्र में निरीक्षण के लिए आए हैं.
दरअसल रतलाम नगर निगम के वार्ड नंबर 24 में टूटी-फूटी सीवरेज लाइन के करण नरकीय हालात बन गए हैं. लोगों के घरों में सीवरेज का गंदा पानी भर रहा है और पेयजल पाइपलाइन में भी दूषित पानी आने की वजह से क्षेत्र के रहवासी परेशान हैं. नगर निगम और स्थानीय प्रशासन द्वारा सुनवाई नहीं किए जाने के बाद स्थानीय पार्षद सलीम खान इस मामले को एनजीटी में भी लेकर गए हैं. जहां एनजीटी ने नगर निगम को दूषित पानी की समस्या का समाधान करने के आदेश दिए हैं बावजूद इसके वर्तमान में भी अशोकनगर क्षेत्र में हालात जस के तस बने हुए हैं.
नगर निगम आयुक्त गुरुवार को इस क्षेत्र में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे
नगर निगम आयुक्त अनिल भाना गुरुवार को इस क्षेत्र में निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, जहां स्थानीय रहवासियों ने निगम आयुक्त के सामने आक्रोश व्यक्त किया है. पार्षद सलीम खान ने सीवरेज की गंदगी दिखाते हुए निगम के अधिकारियों को हकीकत बताई. पार्षद का कहना था कि हमने मौके पर नगर निगम आयुक्त और अधिकारियों को उन घरों का पानी पीने का आग्रह किया जो दो-तीन सालों से दूषित पानी और सीवरेज की गंदगी से परेशान हैं.
निगम आयुक्त ने कहा, जाम हुए चैंबर और लाइनों को ठीक कराने का किया जा रहा प्रयास
लेकिन अधिकारियों ने घर में आने से ही मना कर दिया. जब से सीवरेज लाइन डाली गई है, उसके सारे चैंबर पूरे क्षेत्र में जाम पड़े हैं. घरों के सीवरेज का पानी बाहर नहीं जाता है और बाथरूम के जरिए घरों में गंदगी फैल रही है. पूरे क्षेत्र में गंदगी और बदबू से जानलेवा बीमारियां फैलने का खतरा बना हुआ है. वहीं, इस मामले पर नगर निगम आयुक्त अनिल भाना ने कहा "हमारे यहां सीवरेज लाइन की कुछ क्षेत्रों में समस्या है. जिसमें जाम हुए चैंबर और लाइनों को ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है. इसी संदर्भ में आज अशोकनगर क्षेत्र में निरीक्षण के लिए गए थे."
बहरहाल नगर निगम आयुक्त ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर सीवरेज लाइन और दूषित पेयजल की समस्या को तुरंत ठीक करने के निर्देश निगम कर्मचारियों को दिए हैं. वहीं स्थानीय पार्षद और रहवासियों ने बारिश के पूर्व समस्या का समाधान नहीं होने पर नगर निगम का घेराव करने की चेतावनी दी है.