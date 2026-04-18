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भिलाई में जलसंकट के बीच दूषित जल, खुर्सीपार इलाके के कई वार्ड प्रभावित

भिलाई नगर निगम के खुर्सीपार क्षेत्र में दूषित जल से लोग परेशान हैं.स्थानीय लोगों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हुआ.

Khursipar area affected
भिलाई में जलसंकट के बीच दूषित जल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : April 18, 2026 at 6:55 PM IST

2 Min Read
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भिलाई : भिलाई नगर निगम में खुर्सीपार क्षेत्र में रहने वाले वार्डवासी जल संकट और प्रदूषित जल की समस्या से परेशान हैं. एक ओर दुर्ग जिले में भीषण गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर इन इलाकों में सप्लाई हो रहा पानी इतना गंदा और केमिकल युक्त है.पानी इतना दूषित है कि इसका किसी भी तरीके से उपयोग नहीं किया जा सकता.

अफसरों से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं

स्थानीय रहवासियों ने इस समस्या की शिकायत निगम आयुक्त और कलेक्टर से कई बार की है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है.खुर्सीपार क्षेत्र के निवासी गोपाल ने बताया कि यह इलाका औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां की कंपनियां अपने वेस्टेज को सही तरीके से निपटान नहीं कर रही हैं.

Khursipar area affected
खुर्सीपार इलाके के कई वार्ड प्रभावित (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
Khursipar area affected
नलों से आ रहा है गंदा पानी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

केमिकल युक्त पानी भूजल में मिल रहा है, जिससे बोरिंग का पानी भी दूषित हो गया है. कई जगहों पर पानी में डामर और तेल जैसी परत साफ दिखाई दे रही है. इस दूषित पानी के कारण लोगों में किडनी और हृदय संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है- गोपाल, स्थानीय


स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द हस्तक्षेप की मांग की है. उनका कहना है कि यदि समय रहते समाधान नहीं किया गया, तो यह समस्या किसी बड़ी स्वास्थ्य आपदा का रूप ले सकती है.

भिलाई में जलसंकट के बीच दूषित जल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है - मोहम्मद इरफान, स्थानीय

Khursipar area affected
भिलाई में जलसंकट के बीच दूषित जल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पहले गौतम नगर और सेक्टर-7 में पीलिया और डायरिया के मामले सामने आ चुके हैं, जिससे लोगों में डर का माहौल है.वर्तमान में हजारों लोग प्रभावित हैं.पीने के पानी के लिए टैंकर या खरीदकर पानी पर निर्भर हैं.


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