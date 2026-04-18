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भिलाई में जलसंकट के बीच दूषित जल, खुर्सीपार इलाके के कई वार्ड प्रभावित

भिलाई में जलसंकट के बीच दूषित जल ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

भिलाई : भिलाई नगर निगम में खुर्सीपार क्षेत्र में रहने वाले वार्डवासी जल संकट और प्रदूषित जल की समस्या से परेशान हैं. एक ओर दुर्ग जिले में भीषण गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, वहीं दूसरी ओर इन इलाकों में सप्लाई हो रहा पानी इतना गंदा और केमिकल युक्त है.पानी इतना दूषित है कि इसका किसी भी तरीके से उपयोग नहीं किया जा सकता.

अफसरों से शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं

स्थानीय रहवासियों ने इस समस्या की शिकायत निगम आयुक्त और कलेक्टर से कई बार की है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है.खुर्सीपार क्षेत्र के निवासी गोपाल ने बताया कि यह इलाका औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहां की कंपनियां अपने वेस्टेज को सही तरीके से निपटान नहीं कर रही हैं.