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3 महीने से सुभाष नगर में आ रहा गंदा और बदबूदार पानी, गंभीर बीमारियों की गिरफ्त में लोग, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

लोगों का कहना है कि इस समस्या के संबंध में कई बार दिल्ली जल बोर्ड को शिकायत की गई है. इसके के जे ई जो भी कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया. लेकिन कोई समाधान नहीं मिला. बल्कि उसकी ओर से जवाब आता है कि आपके इलाके की समस्या का समाधान हो चुका है और फाइल बंद कर दी गई है. लेकिन हकीक़त आपके सामने है.

स्थानीय निवासी हिमांशु कालरा ने ईटीवी भारत को बताया कि सुभाष नगर के ब्लॉक 2 की दो गलियों में करीब 500 परिवार रहते हैं और लगभग सभी के घरों में काला, गंदा और सीवर की बदबू जैसे पानी आ रहा है. यह वही पानी है, जो दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सप्लाई किया जाता है. इसके चलते कई समस्याएं आ रही है. बच्चे को डायरिया जैसी गंभीर बीमार हो रहे हैं. पानी की बदबू से नोजल इन्फेक्शन हो रहा है. मुंह ने छाले हो रहे है. या स्थिति तो तब है, जब कभी भूल से पानी छू लिया जाए या कुल्ला कर लिया जाए. पानी लायक़ तो पानी आ ही नहीं रहा है. पीने और खाना बनने से लेकर अन्य कामों के लिए भी बाजार से पानी खरीदा जा रहा है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले तीन महीनों से उनके घरों में पीने योग्य पानी के बजाय काला, बदबूदार और गंदा पानी आ रहा है. इसके उनका बजट भी प्रभावित हुआ है. वहीं कई तरह की बीमारियां भी हो रही है. कई बात दिल्ली जल बोर्ड को शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है. भीषण गर्मी में भी लोग कई कई दिन नहाते नहीं है. वहीं कपड़े धोने, खाना बनने और अन्य जरूरी काम करने में भी काफी परेशानी आ रही है.

पश्चिमी दिल्ली के हरिनगर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सुभाष नगर के ब्लॉक दो में दूषित जलापूर्ति की समस्या गंभीर होती जा रही है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में पीने के पानी की समस्या बहुत ही गंभीर और चुनौती है. दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए भीषण गर्मी और मॉनसून के दौरान भी जल संकट झेलना पड़ रहा है. कई इलाकों में पानी की किल्लत को लेकर लगातार शिकायतें आ रही हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है. ताजा हालात के अनुसार, कुछ इलाकों में पानी की भारी किल्लत है और कहीं-कहीं लोगों को सीवर की बदबू वाला जहरीला पानी पीने को मजबूर होना पड़ रहा है.

हिमांशु आगे बताते है कि दरअसल पीने के पानी में सीवर का पानी मिल रहा है. उन्होंने कई बार दिल्ली जल बोर्ड को शिकायत देकर पेयजल और सीवर लाइनों की संयुक्त जांच कराने और रिसाव वाले स्थानों की पहचान कर मरम्मत कराने की मांग की, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. कुछ घरों में निजी बोरिंग होने के कारण पानी की उपलब्धता बनी हुई है, लेकिन अधिकांश परिवारों को दूषित पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है.

बच्चे हो रहे बीमार, बिगड़ा घर का बजट

वहीं एक अन्य स्थानीय निवासी वर्णिका बताती है कि करीब 3 वर्ष पहले सीवर की नई लाइन डाली गई थी, तभी से कभी कभी पानी गंदा आता है. लेकिन बीते 3 महीनों से पानी लगातार काले रंग का सीवर जैसा आ रहा है. अगर पानी चैक करने के लिए भी टैप खोलो तो घर गटर की बाबू से भर जाता है. ऐसे सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है. इस सम्बन्ध में इलाके के जे ई अरुण चौधरी से कई बार शिकायत की लेकिन उनकी और से कोई उत्तर नहीं आया. गंदे पानी की सप्लाई के कारण बाजार से पानी खरीदन पड़ रहा है. एक महीने में 5000 रुपयों का खर्च आ रहा है. वहीं कभी कभी सुभाष नगर के 17 ब्लॉक से गवर्नमेंट वाटर प्लांट से पानी भर कर लाना पड़ता है. पानी को स्टोर करने के लिए घर के हर कोने ने बाल्टी, बोतल और ड्रम दिखाई देते हैं. इस भीषण गर्मी में कई कई दिन बिना नहाए और कपड़े धुले बिताने पड़ रहे हैं. पानी की समस्या के कारण रिश्तेदारों को भी घर नहीं बुलाते. गंदे पानी से कई तरह की बीमारियां भी हो रही हैं. लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है.

घर का काम हुआ चुनौतीपूर्ण

50 वर्षों से ब्लॉक 2 में रह रही निर्मल बताती हैं कि सोचा था कि सीवर की नई लाइन डालेगी तो पानी साफ आने लगेगा लेकिन इसका उलटा ही हुआ. साफ पानी की जगह पानी और गंदा आने लगा. इसके चालते घर के काम करना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है. कई दिनों तक नहा नहीं पाते. कई बार जिम्मेदार लोगों से मिलने की कोशिश की लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया.

केवल आश्वासन

कविता बताती हैं कि पानी बहुत गंदा, काला और बदबूदार आ रहा है. उसको मात्र छूने से ही हाथों पैरों में इन्फेक्शन हो रहा है. पानी में बिलकुल गटर जैसी बदबु आती है. इसके चलते रूम फ्रेशनर की कई बोतल खाली कर दी हैं. बाजार से पानी खरीदने को मजबूर है. दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों से लेकर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों तक कई बार अपनी समस्या पहुंचाई, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिले. लगातार शिकायतों के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है.

बता दें कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि उनके क्षेत्रीय जे ई अरुण चौधरी उनकी समस्यों का समाधान करने के बजाय उनका फोन तक नहीं उठाते है. आरोप की पुष्टि करने के ईटीवी भारत ने भी अरुण चौधरी से फोन पर बात करने का प्रयास किया. लेकिन उनकी तरफ फोन नहीं उठाया गया. यदि आपको अपने क्षेत्र में पीने के पानी की कमी या गंदे पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो आप दिल्ली जल बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं. आप दिल्ली जल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट Daily Drinking Water Quality पर पानी की गुणवत्ता की दैनिक रिपोर्ट देख सकते हैं या DJB के टोल-फ्री नंबर पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं.

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