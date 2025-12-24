ETV Bharat / state

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे: लग्जरी कार पर पलटा कंटेनर, पीछे की सीट पर बैठी ननद और एनआरआई भाभी की मौत

कार पर गिरा हुआ कंटेनर ( Source - Kota rural Police )