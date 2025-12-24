ETV Bharat / state

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे: लग्जरी कार पर पलटा कंटेनर, पीछे की सीट पर बैठी ननद और एनआरआई भाभी की मौत

दुर्घटनाग्रस्त कंटेनर को कार से हटाने के लिए क्रेन की मदद लेनी पड़ी. हादसे में मृतकों को कार से निकालने में भी मशक्कत करनी पड़ी.

Container falls on car
कार पर गिरा हुआ कंटेनर (Source - Kota rural Police)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 24, 2025 at 1:30 PM IST

3 Min Read
कोटा: जिले के चेचट थाना इलाके में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे चेचट इंटरचेंज पर बुधवार को एक सड़क दुर्घटना में एक एनआरआई सहित दो महिलाओं की मौत हो गई. महिलाएं लग्जरी कार में सवार थी. जिस पर एक भारी भरकम कंटेनर गिर गया. कार में दबने से दोनों महिलाओं की मौत हो गई. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद कार में फंसी महिलाओं को बहार निकाला गया. मृतक दोनों महिलाएं आपस में ननद-भाभी हैं. वे अपने परिवार के साथ उज्जैन महाकाल के दर्शन करके वापस लौट रही थी.

कंटेनर चालक मौके से फरार: चेचट थाने के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम मीणा ने बताया कि दुर्घटना की सूचना सुबह पौने दस बजे मिली थी. इसमें नोएडा निवासी 45 वर्षीय सुधा राणा और और उनकी भाभी देहरादून निवासी 42 वर्षीय शिवानी भंडारी की मौत हो गई. शिवानी एनआरआई हैं और अपने पति कुलदीप व परिवार के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं. दोनों ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता भी प्राप्त कर ली है. दुर्घटना के बाद क्रेन से दोनों महिलाओं को कार से बाहर निकलवाया गया. अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उनको मृत घोषित कर दिया. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया जाएगा. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर कंटेनर चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है. दुर्घटना के बाद कंटेनर चालक मौके से फरार हो गया. कंटेनर को जब्त कर लिया गया है. कंटेनर मध्य प्रदेश की ओर से दिल्ली की तरफ जा रहा था.

Container removed with a crane
कंटेनर को क्रेन से हटाया (Source - Kota rural Police)

पढ़ें: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, पिकअप में आग लगने से तीन लोग जिंदा जले

लक्जरी कार में ड्राइवर को मिलाकर थे 5 जने: एएसआई पुरुषोत्तम मीणा ने बताया कि इस कार में पांच जने सवार थे. जिनमें मृतका नोएडा निवासी सुधा राणा, उनका बेटा वर्धमान राणा, भाई कुलदीप भंडारी व भाभी शिवानी भंडारी के साथ ड्राइवर भी शामिल है. यह दुर्घटना एक्सप्रेसवे चेचट इंटरचेंज पर हुई. जहां पर लग्जरी कार के पीछे से आ रहा कंटेनर अचानक से पलटा और कार के पीछे के हिस्से पर जा गिरा. जिससे कार में पीछे की सीट पर बैठी दोनों महिलाओं की मौत हो गई. बड़ी मुश्किल से क्रेन की मदद से कंटेनर को हटाया गया और दोनों को बाहर निकाल गया. जबकि कार में सवार अन्य तीन लोगों के हल्की-फुल्की चोट आई है.

Overturned container
पलटा हुआ कंटेनर (Source - Kota rural Police)

पढ़ें: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर बंद रास्ते पर मलबे से जा टकराई एसयूवी, चालक की मौत, तीन घायल

बच्चों से जल्दी वापस आने का का कर भारत आई थी शिवानी: पुरुषोत्तम मीणा ने बताया कि मृतक शिवानी एक सप्ताह पहले अपने किसी नजदीकी रिश्तेदार की मौत के चलते भारत आई थी. वहीं कुलदीप दो दिन पहले ही भारत आया था. दोनों मंगलवार को अपने नोएडा निवासी रिश्तेदार के साथ उज्जैन दर्शन करने के लिए चले गए थे. बुधवार को सुबह वापस आते समय यह हादसा हो गया. इन्होंने नोएडा से टैक्सी किराए पर ली थी. शिवानी व कुलदीप अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया छोड़कर यहां आए थे.

