यूपी में सड़क पर दौड़े बर्निग व्हीकल: बरेली में धू-धू कर जला कंटेनर, फिरोजाबाद में टेंपो को लपटों ने घेरा

बरेली/फिरोजाबाद: बरेली और फिरोजाबाद में शुक्रवार को वाहनों में आग लगने की दो घटनाएं हुईं. बरेली बहेड़ी के शेरगढ़ रोड तिराहे के पास कंटेनर में अचानक आग लग गई. आग की लपटें इतनी तेज थीं कि कुछ ही मिनटों में पूरा कंटेनर धू-धू कर जलने लगा और हाईवे पर करीब एक किलोमीटर लंबा जाम लग गया. वहीं, फिरोजाबाद में एक टेंपो में आग लग गई.



बरेली में अचानक कंटेनर के केबिन से उठा धुआं: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कंटेनर नैनीताल रोड हाईवे से गुजर रहा था, तभी अचानक केबिन से धुआं उठने लगा. चालक ने तुरंत वाहन को सड़क किनारे रोकने की कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया. चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए साइड की खिड़की तोड़कर बाहर निकलकर अपनी जान बचाई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. हालांकि तब तक कंटेनर का बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो चुका था. फायर ब्रिगेड प्रभारी योगेश कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही दमकल कर्मियों और चालक ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. वहीं कोतवाल पवन कुमार सिंह भी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और यातायात व्यवस्था को सामान्य कराया. प्राथमिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है.