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रूस पहुंचे कानपुर के युवक का परिवार से संपर्क टूटा; टेलीग्राम पर मिल रही धमकियां

रूस पहुंचे कानपुर के युवक का परिवार से संपर्क टूटा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

कानपुर: 'भाई का पता जानना है तो चार हजार डॉलर दो और अगर कोई कार्रवाई की या मेरे पास किसी का कॉल आया तो सिर काट दूंगा'. यह धमकी पनकी थाना क्षेत्र स्थित रतनपुर की रहने वाली खुशबू पाल के भाई सोहन पाल को लेकर दी जा रही है. नौकरी का झांसा देकर दोस्तों के बहकावे में रूस भेजे गए सोहन से परिवार का संपर्क टूट गया है.

वहीं, टेलीग्राम पर इस तरह के धमकी भरे मैसेज आने के बाद परिवार दहशत में है. भाई की सलामती के लिए परेशान बहन का एक भावुक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भाई को सुरक्षित भारत वापस लाने की गुहार लगा रही है.