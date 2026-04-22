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खान-पान में शामिल करें ये बीज, शरीर में कैल्शियम की कमी जड़ से होगी खत्म

शरीर में कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए बीज के सेवन की सलाह, रेगुलर तिल के सेवन से ठीक रहती है सेहत.

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शरीर में कैल्शियम की कमी दूर करने के लिए बीज के सेवन की सलाह (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 22, 2026 at 9:27 PM IST

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शहडोल: आजकल के हेक्टिक लाइफ और भाग दौड़ भरी जिंदगी में फिट रहना भी एक चुनौती है. ऐसे में अक्सर लोगों में कैल्शियम की कमी भी देखने को मिलती है. लोग कैल्शियम की भरपाई के लिए तरह-तरह के दवाइयों का सेवन करते भी नजर आते हैं. लेकिन अगर दिनचर्या सही रखी जाए और खान-पान में कुछ चीजों को शामिल कर लिया जाए, जो इन दिनों हमारे डाइट प्लान से गायब हो चुकी हैं, तो कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है.

कद्दू के बीज सेहत के लिए फायदेमंद

गांव की रहने वाली इंद्रवती गुप्ता जिनकी उम्र लगभग 75 वर्ष से ऊपर है, वो बताती हैं कि "उनके समय में जब चिरौंजी का सीजन आता था, तो घरों में जरूर लाया जाता था, जिससे घर वाले सेवन कर सकें. इसके अलावा जब कद्दू की सब्जी खाई जाती थी, तो उसके जो बीज होते हैं, उसे सुखा दिया जाता था. उन बीजों को छील कर उसका सेवन किया जाता था. वह काफी स्वादिष्ट भी होते हैं और सेहत के लिए भी बेहतर होते हैं."

बीज का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद (ETV Bharat)

रेगुलर तिल के सेवन से ठीक रहता है सेहत

इंद्रवती आगे कहती हैं, "इतना ही नहीं पहले के समय में तिल का सेवन भी रेगुलर घरों में किया जाता था. यही वजह थी कि लोग पूरी तरह से स्वस्थ रहते थे, लेकिन आज के समय में भाग दौड़ भरी जिंदगी में अब इन चीजों के लिए समय ही नहीं बचा." इंद्रवती गुप्ता बताती है कि "अब कद्दू की सब्जी तो घरों में बनती है, लेकिन उसके बीज को फेंक दिया जाता है. क्योंकि लोगों के पास न तो उसे सुखाने का समय है और न ही उसे छीलकर खाने की फुर्सत. इसके अलावा चार की चिरौंजी तो बहुत लोग भूल ही गए हैं. आज के समय के कई लोग तो उसे पहचान भी नहीं कर सकेंगे. हम अपने खान-पान से पुरानी चीजों को छोड़ते जा रहे हैं, जिससे हम स्वास्थ्य मुश्किलों में भी फंसते जा रहे हैं."

शरीर में कैल्शियम ऑब्जर्वेशन के लिए विटामिन डी जरूरी

आयुर्वेद चिकित्सक अंकित नामदेव बतातें हैं कि "बीज में कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है. जैसे कलिंदर, धनिया और तरबूज के बीजों में अच्छी-खासी कैल्शियम की मात्रा होती है. शरीर में कैल्शियम के ऑब्जर्वेशन के लिए विटामिन डी आवश्यक है. इसलिए ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, जिससे शरीर पर डायरेक्ट धूप पड़े. सुबह की धूप लेना सबसे अच्छा होता है. इसके साथ ही फिजिकल एक्टिविटी से भी शरीर में कैल्शियम का ऑब्जर्वेशन बढ़ता है."

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