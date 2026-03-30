UPCL स्मार्ट एप पर उपभोक्ता देख सकेंगे बिजली का बिल, 30 दिनों तक नहीं होगा पावर कट
बकाया होने पर भी शाम छह बजे से लेकर सुबह आठ बजे तक भी किसी उपभोक्ता का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 7:23 PM IST|
Updated : March 30, 2026 at 8:02 PM IST
कानपुर : कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) की ओर से लगातार स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान जारी है. केस्को के पंजीकृत सात लाख से अधिक उपभोक्ताओं में से डेढ़ लाख उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर का कनेक्शन ले लिया है. हालांकि, अधिकतर स्मार्ट मीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं का कहना था कि उन्हें मीटर रिचार्ज करने, बिल का भुगतान करने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.
केस्को के कॉल सेंटर नंबर-1912 पर शिकायतों का अंबार लगा, तो सोमवार को केस्को एमडी सैमुअल पॉल ने प्रेस वार्ता की. उन्होंने बताया, सभी स्मार्ट मीटर उपयोग करने वाले उपभोक्ता सबसे पहले यूपीपीसीएल स्मार्ट एप को डाउनलोड कर लें. इसमें उपभोक्ता जहां अपने हर दिन की बिजली खपत को देख सकते हैं, वहीं हर माह के अंत में उन्हें एक बिल भी मिल जाएगा.
वहीं, उन्होंने प्री पेड मीटर धारकों को बड़ी राहत दी और बताया कि अब पोस्टपेड से प्रीपेड में कनेक्शन बदलवाने वाले उपभोक्ताओं की 30 दिनों तक बिजली नहीं कटेगी. इसी तरह शाम छह बजे से लेकर सुबह आठ बजे तक भी किसी उपभोक्ता का कनेक्शन नहीं काटा जाएगा. किसी सरकारी छुट्टी वाले दिन या शनिवार और रविवार को भी कनेक्शन न काटने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. हालांकि, उपभोक्ताओं से अपील करते हुए कहा, सभी अपने मीटर को रिचार्ज जरूर कराते रहें. किसी का निगेटिव बैलेंस होगा तो दिक्कत आएगी.
समय से पेमेंट करें तो दो प्रतिशत की मिलेगी छूट: केस्को एमडी सैमुअल पॉल ने बताया, अगर उपभोक्ता समय से अपना पेमेंट कर देते हैं, तो उन्हें बिल में छूट भी दी जाती है. हर उपभोक्ता को बिल पेमेंट करने के लिए केस्को की ओर से छह बार मैसेज भेजा जाएगा. स्मार्ट मीटर का उपयोग करने से उपभोक्ताओं को मीटर रीडर या किसी केस्को कार्यालय के बाबू से संपर्क नहीं करना होगा. यह पूरी तरह से डिजीटल जर्नी है. इसमें उपभोक्ताओं को कई फायदे भी मिलेंगे.
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