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UPCL स्मार्ट एप पर उपभोक्ता देख सकेंगे बिजली का बिल, 30 दिनों तक नहीं होगा पावर कट

केस्को की ओर से लगातार स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान जारी है. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (केस्को) की ओर से लगातार स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान जारी है. केस्को के पंजीकृत सात लाख से अधिक उपभोक्ताओं में से डेढ़ लाख उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर का कनेक्शन ले लिया है. हालांकि, अधिकतर स्मार्ट मीटर का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं का कहना था कि उन्हें मीटर रिचार्ज करने, बिल का भुगतान करने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. केस्को के कॉल सेंटर नंबर-1912 पर शिकायतों का अंबार लगा, तो सोमवार को केस्को एमडी सैमुअल पॉल ने प्रेस वार्ता की. उन्होंने बताया, सभी स्मार्ट मीटर उपयोग करने वाले उपभोक्ता सबसे पहले यूपीपीसीएल स्मार्ट एप को डाउनलोड कर लें. इसमें उपभोक्ता जहां अपने हर दिन की बिजली खपत को देख सकते हैं, वहीं हर माह के अंत में उन्हें एक बिल भी मिल जाएगा. केस्को एमडी सैमुअल पॉल ने प्रेस वार्ता की. (Video Credit; ETV Bharat)