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हमीरपुर में स्मार्ट मीटर से परेशान उपभोक्ता पहुंचे उपकेंद्र; कहा- 'पुराने मीटर फिर से लगाए जाएं'

हमीरपुर में उपकेंद्र पर मौजूद उपभोक्ता ( Photo credit: ETV Bharat )

हमीरपुर : जनपद में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है. बिजली बिल और विद्युत व्यवस्था की शिकायतों को लेकर बड़ी संख्या में उपभोक्ता बिजली विभाग के जिला कार्यालय पहुंचे और विरोध जताया. लोगों का कहना है कि नई व्यवस्था ने उनकी परेशानी कम करने के बजाय बढ़ा दी है. हमीरपुर में उपकेंद्र पर मौजूद उपभोक्ता (Video credit: ETV Bharat) कांशीराम कॉलोनी निवासी माया ने बताया कि 1000 रुपये जमा करने के बाद भी कुछ ही दिनों में बिजली काट दी जाती है. सीमा वर्मा ने बताया कि 500 से 1000 रुपये तक बार-बार रिचार्ज कराने के बावजूद दो-तीन दिन में बैलेंस खत्म हो जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और घर का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है.

रिक्शा चालक सुरेश कुमार ने बताया कि पहले 200 से 300 रुपये तक बिल आता था, लेकिन अब आय के मुकाबले बिजली खर्च ज्यादा हो गया है, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है. अभिषेक कुमार ने कहा कि घर में सीमित उपयोग के बावजूद बिल कई गुना बढ़ गया है. वहीं, रमेडी निवासी श्याम बाई का कहना है कि रिचार्ज करने के बाद भी बिजली नियमित नहीं मिलती और उपभोक्ताओं को यह समझ में नहीं आता कि बैलेंस कब खत्म हो जाएगा.