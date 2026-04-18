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हमीरपुर में स्मार्ट मीटर से परेशान उपभोक्ता पहुंचे उपकेंद्र; कहा- 'पुराने मीटर फिर से लगाए जाएं'

अधीक्षण अभियंता ज्ञानचन्द्र यादव ने बताया कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था है.

हमीरपुर में उपकेंद्र पर मौजूद उपभोक्ता
हमीरपुर में उपकेंद्र पर मौजूद उपभोक्ता (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 7:05 PM IST

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हमीरपुर : जनपद में स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है. बिजली बिल और विद्युत व्यवस्था की शिकायतों को लेकर बड़ी संख्या में उपभोक्ता बिजली विभाग के जिला कार्यालय पहुंचे और विरोध जताया. लोगों का कहना है कि नई व्यवस्था ने उनकी परेशानी कम करने के बजाय बढ़ा दी है.

हमीरपुर में उपकेंद्र पर मौजूद उपभोक्ता (Video credit: ETV Bharat)

कांशीराम कॉलोनी निवासी माया ने बताया कि 1000 रुपये जमा करने के बाद भी कुछ ही दिनों में बिजली काट दी जाती है. सीमा वर्मा ने बताया कि 500 से 1000 रुपये तक बार-बार रिचार्ज कराने के बावजूद दो-तीन दिन में बैलेंस खत्म हो जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और घर का कामकाज भी प्रभावित हो रहा है.


रिक्शा चालक सुरेश कुमार ने बताया कि पहले 200 से 300 रुपये तक बिल आता था, लेकिन अब आय के मुकाबले बिजली खर्च ज्यादा हो गया है, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है.

अभिषेक कुमार ने कहा कि घर में सीमित उपयोग के बावजूद बिल कई गुना बढ़ गया है. वहीं, रमेडी निवासी श्याम बाई का कहना है कि रिचार्ज करने के बाद भी बिजली नियमित नहीं मिलती और उपभोक्ताओं को यह समझ में नहीं आता कि बैलेंस कब खत्म हो जाएगा.


कांशीराम कॉलोनी की छात्रा सीवी ने बताया कि रिचार्ज खत्म होने के कारण पिछले पांच दिनों से घर में बिजली नहीं है, जिससे उसकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है. परिवार की स्थिति कमजोर होने के कारण समय पर रिचार्ज कर पाना भी मुश्किल हो जाता है.


उपभोक्ताओं ने स्मार्ट मीटर हटाकर पुराने पोस्टपेड मीटर सिस्टम को बहाल करने की मांग की है. उनका कहना है कि पहले की व्यवस्था अधिक सरल और सुविधाजनक थी.


बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता ज्ञानचन्द्र यादव ने बताया कि स्मार्ट मीटर पूरी तरह पारदर्शी व्यवस्था है और इसमें रियल टाइम में खपत और बैलेंस की जानकारी मिलती है. उन्होंने कहा कि प्रीपेड प्रणाली में बैलेंस निगेटिव होने पर ही कनेक्शन कटता है और रिचार्ज करने पर बिजली आपूर्ति स्वतः बहाल हो जाती है.


उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया है और स्मार्ट मीटर ऐप के माध्यम से उन्हें समय-समय पर जानकारी दी जा रही है. ज्यादा बिल की शिकायतों पर विभाग चेक मीटर लगाकर जांच कर रहा है.


अधीक्षण अभियंता ने यह भी बताया कि कांशीराम कॉलोनी में कई उपभोक्ताओं पर पहले से बकाया था, जो प्रीपेड सिस्टम में रिचार्ज राशि से समायोजित हो रहा है. इसी कारण कुछ उपभोक्ताओं का बैलेंस जल्दी खत्म हो रहा है. विभाग का दावा है कि धीरे-धीरे उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा.

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