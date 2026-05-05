धनबाद में गैस एजेंसियों की लापरवाही, DAC कोड और ऑनलाइन बुकिंग में गड़बड़ी से उपभोक्ता बेहाल
धनबाद में एलपीजी किल्लत के कारण उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है.
Published : May 5, 2026 at 4:30 PM IST
धनबाद:जिले में गैस एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. प्रशासन की सख्ती के बावजूद कई एजेंसियां अब भी मनमाने ढंग से काम कर रही हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है.
हालांकि कुछ एजेंसियों ने व्यवस्था सुधारने की कोशिश की है, लेकिन कई जगहों पर हालात जस के तस बने हुए हैं. उपभोक्ताओं का कहना है कि नियमों का हवाला देकर उन्हें बार-बार उलझाया जा रहा है.
डीएसी कोड के नाम पर फैलाया जा रहा भ्रम
ताजा मामला हाउसिंग कॉलोनी स्थित इंडेन गैस एजेंसी श्री विग्नेश का है. यहां उपभोक्ताओं को कभी बुकिंग रद्द होने की जानकारी दी जाती है, तो कभी DAC कोड के नाम पर उन्हें भ्रमित किया जाता है. नतीजतन, लोगों को बार-बार एजेंसी का चक्कर लगाना पड़ रहा है. दरअसल, DAC यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड गैस डिलीवरी के समय सत्यापन के लिए जरूरी होता है, लेकिन तकनीकी खामियों या एजेंसी स्तर की लापरवाही के कारण उपभोक्ताओं को बेवजह परेशान होना पड़ता है.
शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं
पीड़ितों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होता. इससे न सिर्फ समय की बर्बादी हो रही है, बल्कि आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है. लगातार बढ़ती इस परेशानी से लोगों में नाराजगी भी साफ झलक रही है. उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध है. इंडेन गैस के टोल-फ्री नंबर 1800-2333-555 पर संपर्क कर ग्राहक अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं.
गैस उपभोक्ताओं को नहीं होने दी जाएगी परेशानीः डीसी
इस मामले पर धनबाद डीसी आदित्य रंजन ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं को किसी तरह की असुविधा नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने एसडीएम को फिर से बैठक कर व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही एलपीजी की कालाबाजारी पर सख्त रोक लगाने की बात भी कही है.
अब बड़ा सवाल यह है कि प्रशासनिक निर्देशों के बावजूद एजेंसियों की कार्यशैली में सुधार क्यों नहीं दिख रहा. ऐसे में नजर इस बात पर रहेगी कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या ठोस कार्रवाई करता है, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके.
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