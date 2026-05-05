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धनबाद में गैस एजेंसियों की लापरवाही, DAC कोड और ऑनलाइन बुकिंग में गड़बड़ी से उपभोक्ता बेहाल

धनबाद में गैस एजेंसी के दफ्तर में उपभोक्ताओं की भीड़. ( फोटो-ईटीवी भारत )

धनबाद:जिले में गैस एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. प्रशासन की सख्ती के बावजूद कई एजेंसियां अब भी मनमाने ढंग से काम कर रही हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है.

हालांकि कुछ एजेंसियों ने व्यवस्था सुधारने की कोशिश की है, लेकिन कई जगहों पर हालात जस के तस बने हुए हैं. उपभोक्ताओं का कहना है कि नियमों का हवाला देकर उन्हें बार-बार उलझाया जा रहा है.

समस्या साझा करते उपभोक्ता और डीसी का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

डीएसी कोड के नाम पर फैलाया जा रहा भ्रम

ताजा मामला हाउसिंग कॉलोनी स्थित इंडेन गैस एजेंसी श्री विग्नेश का है. यहां उपभोक्ताओं को कभी बुकिंग रद्द होने की जानकारी दी जाती है, तो कभी DAC कोड के नाम पर उन्हें भ्रमित किया जाता है. नतीजतन, लोगों को बार-बार एजेंसी का चक्कर लगाना पड़ रहा है. दरअसल, DAC यानी डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड गैस डिलीवरी के समय सत्यापन के लिए जरूरी होता है, लेकिन तकनीकी खामियों या एजेंसी स्तर की लापरवाही के कारण उपभोक्ताओं को बेवजह परेशान होना पड़ता है.

शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं

पीड़ितों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होता. इससे न सिर्फ समय की बर्बादी हो रही है, बल्कि आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है. लगातार बढ़ती इस परेशानी से लोगों में नाराजगी भी साफ झलक रही है. उपभोक्ताओं के लिए शिकायत दर्ज कराने की सुविधा भी उपलब्ध है. इंडेन गैस के टोल-फ्री नंबर 1800-2333-555 पर संपर्क कर ग्राहक अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं.