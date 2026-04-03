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हजारीबाग में गैस एजेंसी मनमानी से लोग परेशान, प्रशासन की सख्ती पर शुरू हुआ वितरण

हजारीबागः जिला के चौपारण प्रखंड में रसोई गैस की भारी किल्लत ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. एचपी गैस एजेंसी की मनमानी से उपभोक्ता परेशान हैं. आरोप है कि एजेंसी पिछले 10 से 15 दिनों तक न तो कार्यालय खोल रही और न ही गोदाम, जिससे लोगों को घरेलू गैस के लिए भटकना पड़ रहा है.

उपभोक्ताओं का कहना है कि एजेंसी के मनमानी के कारण काफी अधिक फजीहत का सामना करना पड़ रहा है. 10 दिनों से एजेंसी पहुंच रहे हैं लेकिन गैस नहीं मिल रहा है. आलम यह है कि एजेंसी के सामने लंबी कतार भी देखने को मिल रही है. जहां लोग कड़ी धूप में गैस सिलेंडर के साथ खड़े नजर आ रहे हैं.

हजारीबाग में गैस एजेंसी मनमानी से लोग परेशान, (ETV Bharat)

चौपारण सीओ संजय यादव निरीक्षण के लिए एजेंसी पहुंचे तो वहां ऑफिस और गोदाम बंद पाया. एजेंसी संचालक और मैनेजर का नंबर स्वीच ऑफ आने पर निरीक्षण बिना नतीजे के वापस आना पड़ा. प्रशासन के दबाव में एजेंसी ने आज शुक्रवार को अपना ऑफिस खोला और गैस वितरण शुरू हुआ. ग्राहक ने बताया कि काफी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.