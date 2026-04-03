हजारीबाग में गैस एजेंसी मनमानी से लोग परेशान, प्रशासन की सख्ती पर शुरू हुआ वितरण
हजारीबाग के चौपारण स्थित गैस एजेंसी की मनमानी से उपभोक्ता परेशान हैं.
Published : April 3, 2026 at 10:59 PM IST
हजारीबागः जिला के चौपारण प्रखंड में रसोई गैस की भारी किल्लत ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. एचपी गैस एजेंसी की मनमानी से उपभोक्ता परेशान हैं. आरोप है कि एजेंसी पिछले 10 से 15 दिनों तक न तो कार्यालय खोल रही और न ही गोदाम, जिससे लोगों को घरेलू गैस के लिए भटकना पड़ रहा है.
उपभोक्ताओं का कहना है कि एजेंसी के मनमानी के कारण काफी अधिक फजीहत का सामना करना पड़ रहा है. 10 दिनों से एजेंसी पहुंच रहे हैं लेकिन गैस नहीं मिल रहा है. आलम यह है कि एजेंसी के सामने लंबी कतार भी देखने को मिल रही है. जहां लोग कड़ी धूप में गैस सिलेंडर के साथ खड़े नजर आ रहे हैं.
चौपारण सीओ संजय यादव निरीक्षण के लिए एजेंसी पहुंचे तो वहां ऑफिस और गोदाम बंद पाया. एजेंसी संचालक और मैनेजर का नंबर स्वीच ऑफ आने पर निरीक्षण बिना नतीजे के वापस आना पड़ा. प्रशासन के दबाव में एजेंसी ने आज शुक्रवार को अपना ऑफिस खोला और गैस वितरण शुरू हुआ. ग्राहक ने बताया कि काफी अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
ग्राहक सुनीता देवी ने बताया कि गैस वितरण में भी काफी अधिक घपला देखने को मिल रहा है. डीएसी (DAC) नंबर आने के बावजूद भी गैस नहीं मिल रहा है और एजेंसी का कहना है कि 10 दिन के बाद गैस मिलेगा. ग्राहकों ने आरोप लगाया कि एजेंसी में कालाबाजारी हो रही है. इस कारण ही ऐसी स्थिति बनी हुई है, 10 दिनों से एजेंसी बंद था.
एजेंसी बंद रहने और ग्राहकों को परेशानी पर एसडीओ जोहान टुडू ने बताया कि एजेंसी बंद रहने की शिकायतें मिली थीं, जिस पर सीओ को भेजा गया. जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर एजेंसी ने नियम तोड़ा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
गैस की कालाबाजारी ना हो इसे लेकर जिला प्रशासन काफी सख्त है. लेकिन एजेंसी संचालकों की मनमानी से ग्राहक परेशान हैं.
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