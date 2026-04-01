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सिरसा में LPG सिलेंडर की किल्लत, घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटने को मजबूर लोग, बोले- 'बच्चे घर पर भूखे, बताओ हम क्या करें?'

घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटने को मजबूरः स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि गैस एजेंसियों को अपने गेट बंद करने पड़े. अंदर से सीमित संख्या में ही सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं. बाहर खड़े उपभोक्ता गेट के खुलने का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन कई बार घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है. इससे लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है.

मजबूरी में लकड़ी के सहारे पक रहा है खानाः लाइन में खड़े एक उपभोक्ता ने अपनी परेशानी बताते हुए कहा "हम सुबह 6 बजे से लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही कि गैस मिलेगी भी या नहीं. हर बार यही कहा जाता है कि स्टॉक खत्म हो गया है." इसी तरह एक महिला उपभोक्ता ने कहा "घर में छोटे-छोटे बच्चे हैं. खाना बनाने के लिए गैस नहीं है. मजबूरी में हमें लकड़ी या अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ रहा है."

बुकिंग के 15-20 दिन बाद भी सिलेंडर नहींः सुबह होते ही गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो जाती है. महिलाएं बुजुर्ग युवा हर वर्ग के लोग हाथों में बुकिंग की रसीद लिए उम्मीद के साथ लाइन में खड़े नजर आते हैं. लेकिन जैसे-जैसे दिन चढ़ता है, उनकी उम्मीदें निराशा में बदलने लगती हैं. कई उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्होंने 15 से 20 दिन पहले ही गैस सिलिंडर की बुकिंग करवाई थी लेकिन अब तक उन्हें सिलिंडर नहीं मिल पाया है.

सिरसा: जिले में इन दिनों रसोई गैस सिलिंडर को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. आम जनता जो पहले ही महंगाई की मार झेल रही है, अब गैस सिलिंडर की किल्लत से जूझने को मजबूर हैं. हालात ऐसे बन गए हैं कि लोगों को अपनी रोजमर्रा की जरूरत पूरी करने के लिए घंटों तक लंबी-लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है. फिर भी उन्हें गैस सिलिंडर मिल पाएगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है.

पुलिस सुरक्षा में गैस वितरण (Etv Bharat)

पुलिसकर्मी शांति बनाए रखने की कर रहे हैं अपीलः भीड़ को नियंत्रित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस प्रशासन को भी मौके पर तैनात किया गया है. एजेंसी के अंदर और बाहर पुलिस का कड़ा पहरा लगाया गया है. पुलिसकर्मी लगातार लोगों को लाइन में व्यवस्थित रखने और शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं. हालांकि भीड़ और गुस्से के कारण स्थिति कई बार तनावपूर्ण हो जाती है.

सिरसा में LPG सिलेंडर की किल्लत (Etv Bharat)

बुजुर्ग और दिव्यांग सबसे अधिक परेशानः सबसे ज्यादा परेशानी दिव्यांग और बुजुर्ग उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ रही है. एक दिव्यांग व्यक्ति जो व्हील चेयर के सहारे लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहा था. वह बीते तीन दिनों से लगातार एजेंसी का चक्कर लगा रहा है लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है. दिव्यांग ने पीड़ा शेयर करते हुए कहा कि "हम जैसे लोगों के लिए घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना बहुत मुश्किल है लेकिन मजबूरी है क्योंकि घर में गैस नहीं है."

सिलेंडर लेकर बाहर निकलते लोग (Etv Bharat)

गैस वितरण में मनमानी का आरोपः उपभोक्ताओं का यह भी आरोप है कि गैस एजेंसियां पारदर्शिता नहीं बरत रही हैं. उन्हें यह नहीं बताया जाता कि कितने सिलिंडर उपलब्ध हैं और किस आधार पर वितरण किया जा रहा है. कई लोगों का कहना है कि कुछ चुनिंदा लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है जबकि बाकी उपभोक्ताओं को नजरअंदाज किया जा रहा है.

घंटों इंतजार के बाद भी खाली हाथ लौटने को मजबूर लोग (Etv Bharat)

आम आदमी की परेशानियों के प्रति प्रशासन गंभीर नहींः पूरे मामले ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. लोगों का कहना है कि अगर समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जाती तो इस तरह की स्थिति पैदा ही नहीं होती. प्रशासन और संबंधित विभागों को चाहिए कि वे इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालें ताकि आम जनता को राहत मिल सके. गैस सिलिंडर जैसी बुनियादी जरूरत की वस्तु के लिए इस तरह की अफरा-तफरी न केवल व्यवस्था की कमी को दर्शाती है बल्कि यह भी बताती है कि आम आदमी की परेशानियों को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा. लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही इस समस्या का समाधान होगा और उन्हें राहत मिलेगी.

एलपीजी संकट से उपभोक्ता परेशान (Etv Bharat)

समाधान नहीं तो बिगड़ सकते हैं हालातः फिलहाल सिरसा के लोग हर दिन यही उम्मीद लेकर गैस एजेंसी के बाहर लाइन में खड़े हो रहे हैं कि शायद आज उन्हें सिलिंडर मिल जाए. लेकिन जब शाम तक लाइन में लगकर भी उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है तो उनकी निराशा और गुस्सा दोनों बढ़ते जा रहे हैं. अगर जल्द ही इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया तो हालात और भी बिगड़ सकते हैं. प्रशासन गैस एजेंसियों और संबंधित विभागों को मिलकर इस संकट का समाधान निकालना होगा ताकि आम जनता को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. यह कहानी सिर्फ सिरसा की नहीं बल्कि उस व्यवस्था की है, जहां जरूरतमंद लोगों को उनकी बुनियादी सुविधाएं भी समय पर नहीं मिल पा रही हैं. सवाल यह है कि आखिर कब तक आम आदमी इस तरह की परेशानियों को सहता रहेगा?

