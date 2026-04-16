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सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं का हंगामा, हालात संभालने को बुलानी पड़ी पुलिस

भोपाल में भीषण गर्मी में दोपहर तक कड़ी धूप में मशक्कत करने के बाद भी कई उपभोक्ताओं को बैरंग लौटना पड़ रहा.

Ruckus outside gas agency bhopal
सिलेंडर न मिलने पर उपभोक्ताओं में नाराजगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 5:48 PM IST

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भोपाल: सरकारी ऑयल और गैस कंपनियां जनता को गैस सिलेंडर सरलता से वितरित कराने के भले ही कितने दावे करें, लेकिन भोपाल में हालात असामान्य बनते जा रहे हैं. उपभोक्ता सुबह से ही गैस की टंकी के लिए एजेंसियों के बाहर लाइन में खड़े हो रहे हैं. हालात यह है कि दोपहर तक कड़ी धूप में मशक्कत करने के बाद भी कई उपभोक्ताओं को बैरंग लौटना पड़ रहा है. ताजा मामला राजधानी के हनुमान गंज नगर क्षेत्र का है, जहां गैस की टंकी न मिलने से परेशान उपभोक्ताओं ने हंगामा शुरू कर दिया. जिसके बाद पुलिस बुलानी पड़ी.

सुबह 5 बजे से सिलेंडर के लिए लग रही लाइन

भारत गैस एजेंसी हनुमान गंज में सिलेंडर लेने आए दर्शन कुमार ने बताया कि गैस टंकी के लिए सुबह 5 बजे से लाइन लग जाती है, लेकिन लोगों को शाम तक भी टंकी नहीं मिल पाती है. सुबह करीब साढ़े बजे एजेंसी खुलने का समय है. लेकिन हम लोग टंकी के लिए सुबह 5 बजे से लाइन में खड़े हैं. संचालक ने स्टाक कम होने की बात कह कर सुबह 11.30 बजे एजेंसी खुलने का पोस्टर लगा दिया है. कुछ एजेंसी के कर्मचारी आए, उनसे पूछने पर बताया कि दोपहर दो बजे सिलेंडर के लिए पर्चियां बांटी जाएंगी.

गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं का हंगामा (ETV Bharat)

एजेंसी की मनमानी को लेकर किया हंगामा

दर्शन ने बताया कि सुबह 5 बजे से सिलेंडर के लिए लाइन में लगे उपभोक्ताओं का सब्र जब जबाव देने लगा तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया. एजेंसी के बाहर बंद का पोस्टर निकालकर प्रदर्शन करने लगे. हंगामा बढ़ता देख एजेंसी संचालक ने पुलिस को सूचना दी जिसके बाद मामला शांत हुआ. थाने के हेड कांस्टेबल सिंकू सिंह राणा ने बताया कि सिलेंडर समय पर नहीं मिलने से कुछ उपभोक्ता परेशान होकर हंगामा कर रहे थे. समझाइश के बाद वो मान गए.

इसलिए बिगड़ रही सिलेंडर वितरण व्यवस्था

विशेषज्ञों का मानना है कि एलपीजी उपभोक्ताओं को बुकिंग करने के बाद भी समय पर घरेलू गैस सिलिंडर की आपूर्ति नहीं हो रही है. भीषण गर्मी में एजेंसी-गोदाम पर सिलिंडर के लिए उपभोक्ताओं को लाइन में खड़े होना पड़ रहा है. इसकी मुख्य वजह एजेंसी संचालकों द्वारा बुकिंग वाले उपभोक्ताओं को छोड़कर बिना ओटीपी के सिलेंडर आपूर्ति किया जाना है. दरअसल अब गैस कंपनियों ने इसकी जानकारी एजेंसियों से मांगी है, इसके बाद ही अगला स्टॉक भेजा रहा है. लेकिन गैस एजेंसियों के पास पर्याप्त रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो रहा है.

साढ़े 5 लाख घरेलू एलपीजी के उपभोक्ता

जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि भोपाल में साढ़े पांच लाख घरेलू एलपीजी व 40 हजार व्यावसायिक उपभोक्ता हैं. जिनको 40 गैस एजेंसियों के माध्यम से सिलिंडरों की आपूर्ति की जाती है. नए नियम के अनुसार शहरी क्षेत्र में 25 से 35 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन बुकिंग की सीमा कर दी गई है. इसके बाद ही ओटीपी आदि आने पर एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं को सिलिंडर आपूर्ति की जाती है. इस व्यवस्था के बाद से होटल, रेस्टोरेंट, हॉकर्स कार्नर आदि संचालक घरेलू गैस सिलिंडरों का उपयोग नहीं कर पा रहे थे. ऐसे में एजेंसी संचालकों ने बिना ओटीपी के ही अधिक दाम पर सिलेंडर देना शुरू कर दिया.

गैस एजेंसियों की मनमानी से उपभोक्ता परेशान

कुछ समय पहले एक शिकायत खाद्य विभाग को मिली थी, जिससे खाद्य टीम ने मिनाल रेसीडेंसी स्थित एचपी फिनिक्स गैस एजेंसी पर पहुंचकर निरीक्षण किया और जानकारी मांगी तो पता चला कि बिना ओटीपी के करीब 300 सिलिंडर आपूर्ति कर दिए गए हैं. जिनका एजेंसी के पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है. वह एचपी गैस कंपनी को उपलब्ध भी नहीं करवा पा रहे हैं. इस वजह से कंपनी के द्वारा एजेंसी संचालक को नए सिलिंडर की खेप नहीं दी जा रही है. ऐसे में अब उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ती जा रही है और उनको सिलिंडर नहीं मिल रहा है.

भोपाल में एक सप्ताह का स्टॉक मौजूद

जिला आपूर्ति नियंत्रक चंद्रभान सिंह जादौन ने बताया, भोपाल में प्रतिदिन 400 से 450 मीट्रिक टन एलपीजी गैस की खपत होती है. जबकि भौरी बकानिया स्थित एलपीजी गैस डिपो में करीब 3,500 मीट्रिक टन एलपीजी गैस उपलब्ध है. इस तरह से अभी छह से सात दिन का स्टॉक मौजूद है. एजेंसी संचालकों को नियमानुसार ही सिलेंडर आपूर्ति के निर्देश दिए गए हैं. वहीं जिन गैस एजेंसी संचालकों ने बिना ओटीपी के सिलेंडर वितरित कर दिए हैं, उनकी जांच हो रही है.

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